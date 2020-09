Scandal monstru în showbiz! Lino Golden a jignit-o grav pe Iulia Albu. "Promovează ura rasială!"

Iulia Albu consideră că artistul instigă la ură rasială. Lino Golden a postat o fotografie în care se afișează cu o sumă uriașă de bani, iar descrierea i-a atras atenția Iuliei Albu.

"@linogolden promoveaza ura rasiala. Sinistru, penibil, abject. Asta, fireste, Daca nu cumva considera ca Suntem toti niste "animale" unii oi, probabil, altii cotârle. "Of mice and men" as putea vorbi ore in sir. Pacat ca nu am compania lui Steinbeck. Aviz brandurilor pe care le endorseaza. Hai sa vorbim despre influencing", este mesajul postat de fashionistă, pe pagina ei de Instagram.

În urma comentariilor făcute de stilistă, cântărețul a asaltat-o cu mesajele prin care a jignit-o: "Nu știu ce ai înțeles tu prin "rasă inferioară". Înțeleg că ești bătrână și că nu înțelegi glumele și meme-urile, dar ești penibilă. Te pup dulce! Ți-ai căutat-o cu Velea, te-a făcut faimoasă și acum și-o cauți și cu mine și știu că vrei răspuns public".

"Consider că Instagramul este o unealtă foarte importantă pentru a influenţa oamenii să facă şi alte lucruri decât să cumpere două perechi de chiloţi şi o cremă pentru faţă. Dar bineînţeles nu consider că lucrurile se vor schimba radical, în momentul ăsta, doar prin faptul că 5 influenceri fac lucrurile diferit. Important e ca cei care contează să facă lucrurile la un nivel care să fie inspiraţional pentru cei care îi urmăresc", a mai spus Iulia Albu.