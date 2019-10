Articol publicat in: Life

SCENE ŞOCANTE. Lino Golden, împuşcat cu un pistol cu bile chiar de ZIUA SA! Agresorul s-a lăudat pe Facebook FOTO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Lino Golden a fost împușcat cu un pistol cu bile în timpul unui concert susținut la Huși, în cadrul unui festival de toamnă. Incidentul a avut loc pe 5 octombrie şi a fost ţinut secret până acum. Lino Golden a fost împușcat cu un pistol cu bile la Huși, iar colegii de trupă au fost apoi atacați de spectatori. Un tânăr din public a tras cu un pistol cu bile din plastic, iar una dintre țintele acestuia a fost chiar cântărețul Lino Golden, notează vremeanouă.ro. Întâmplarea care l-a speriat pe artist s-a întâmplat în cadrul festivalului "Toamna Culturală Hușeană". Cântăreţ celebru implicat într-un accident rutier. Bolidul său are nevoie de reparaţii serioase Persoana care a tras cu pistolul cu bile a postat o fotografie cu pistolul, însoțit de mesajul "Vă așteptăm cu drag la Huși, Lino Golden". Lino Golden a ieșit de pe scenă după ce a fost nimerit de bilele din plastic, iar oamenii din public au început să arunce cu tot felul de obiecte în trupa aflată pe scenă, semn că nu au fost foarte încântați de prestaţie. loading...

