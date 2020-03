Scene şocante surprinse într-un spital. Un comando a intrat ca să asasineze un pacient VIDEO

Un comando a intrat vineri în spitalul public din Culiacán, capitala statului Sinaloa, pentru a ucide un pacient care era internat acolo. Oamenii înarmați au intrat în Spitalul Regional 1 al Institutului Mexic de Securitate Socială (IMSS), în jurul prânzului, pentru a ucide o persoană care fusese împușcată cu câteva ore mai devreme în cartierul Loma de Rodriguera și fusese rănită.

În videoclipurile difuzate pe rețele de socializare, asistenții și civilii pot fi văzuți fugind pe un coridor, în timp ce pe fundal se aud împuşcături. Câteva secunde mai târziu, persoana care filmează se refugiază într-un birou, dar se aud cel puțin treizeci de focuri consecutive.

Another massive shooting in my city... Why? Now is in a hospital. #Culiacan #Sinaloa pic.twitter.com/M5UdyJxvu0