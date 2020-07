Sculptura din lemn a Melaniei Trump din Slovenia a fost incendiată chiar de Ziua Americii

Brad Downey, un artist american stabilit la Berlin, a declarat că sculptura a fost îndepărtată imediat poliţia a anunţat că aceasta a fost incendiată. Pe 5 iulie, data la care statuia a fost îndepărtată, se împlinea un an de când fusese dezvelită.

„Aş vrea să ştiu de ce au făcut-o”, a spus Downey. Acesta spera că sculptura va încuraja un dialog referitor la situația politică din Statele Unite, pornind de la statutul Melaniei Trump, acela de imigrant căsătorit cu un președinte care vrea să reducă imigraţia.

În ultimele săptămâni, președintele Donald Trump s-a angajat să adopte măsuri dure împotriva celor care distrug sau vandalizează monumentele istorice ale SUA, întrucât activismul politic împotriva nedreptății rasiale a cuprins întreaga țară.

Brad Downey a declarat că a depus plângere la poliţie, dar şi că i-ar plăcea să-i intervieveze pe cei vinovaţi de incendierea statuii Primei Doamne a Americii în vederea realizării unui film pe care ar vrea să-l prezinte înaintea expoziţiei sale, care va avea loc în septembrie.

Ancheta în acest caz este în plină desfăşurare.

Statuia Melaniei era "îmbrăcată" cu un palton de un albastru pal, asemănător cu cel pe care aceasta îl purta în ziua în care soţul ei a depus jurământul, în 2017. Sculptura a fost realizată cu ajutorul unui ferăstrău de către artistul popular local Ales Zupevc din trunchiul unui tei.

În ianuarie, o statuie din lemn înfăţişându-l pe Donald Trump şi realizată de un artist local anul trecut, a fost arsă în orașul sloven Moravce.

