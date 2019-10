Articol publicat in: Politica

Se taie PENSIILE. Anunţul făcut de un senator PNL. Doar militarii din teatrele de operaţii nu vor fi afectaţi

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Senatorul PNL Costel Șoptică susține că Partidul Național Liberal va lua în discuție pensiile speciale și le va tăia. Preşedintele filialei teritoriale Botoşani a Partidului Naţional Liberal (PNL), senatorul Costel Şoptică, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că PNL va tăia pensiile speciale, cu excepţia pensiilor acordate militarilor care au luptat în teatrele de operaţii, scrie Agerpres. "Pensiile speciale, cu excepţia celor ale militarilor din teatrele de operaţiuni, vor fi reevaluate şi vor fi luate în discuţii. Da, pensiile speciale PNL le va lua în discuţie şi le va tăia acolo unde trebuie tăiate", a afirmat Şoptică. El a precizat că viitorul ministru al Muncii va stabili modalitatea prin care PNL va implementa măsura de tăiere a pensiilor speciale. "O să vină ministrul Muncii şi o să explice cum face. O să identifice care sunt pensiile speciale, care este cuantumul pensiei speciale", a adăugat senatorul PNL. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay