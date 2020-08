Secretar de stat: "Nu vom avea tabletele pe 10 septembrie". Raluca Turcan dă vina pe PSD

Secretarul de stat Marian Murguleţ susţine că sunt probleme la capitolul procedurii de licitaţie. Nu vom avea tabletele pe 10 septembrie. Experienţa mea de peste 11 ani în piaţa de IT&C mă îndreptăţeşte să afirm că, aşa cum arată această achiziţie în acest moment, nu vom avea tabletele pe 10 septembrie, aşa cum Guvernul şi-a propus. Ştiţi că există o procedură pentru achiziţia a 250.000 de tablete în curs de evaluare. Din perspectiva mea, nu cred că ONAC (Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate – n.a.) a gestionat procedura de achiziţie prea eficient", a spus acesta.

Murguleţ a explicat că din totalul de 22.000 de săli de curs sau laboratoare, 74% sunt conectate la internet şi 26% nu.

Plângere penală împotriva lui Ludovic Orban, Raluca Turcan şi Monica Anisie anunţată de elevi

Potrivit ministrului Educației și Cercetării, 250.000 de tablete și laptopuri ar trebui să ajungă în posesia elevilor defavorizați, cei care nu au acces la tehnologie pentru a-și desfășura, online, orele de curs.

„Ministerul Educaţiei a elaborat caietul de sarcini şi acolo avem ca termen pentru a ajunge în unităţile de învăţământ 10 septembrie. Dar, după cum bine se ştie, nu Ministerul Educaţiei realizează această achiziţie. Noi ca Minister al Educaţiei, am pus termenul limită 10 septembrie", a declarat ministrul Educației și Cercetării, potrivit agerpres.ro.

"Vreau să punctez faptul că toate deciziile pe care le vom lua la nivelul Ministerului Educaţiei sau la nivelul Grupului interministerial vor ţine cont de recomandările Ministerului Sănătăţii şi de situaţia epidemiologică", a spus Monica Anisie.

Raluca Turcan a declarat la B1TV că Oficiul Național de Anchiziții Centralizate că este o instituție “pesedizată cap-coadă”, “înființată de Teodorovici” și că în ciuda presiunilor făcute de Guvern, “dacă vrea să accepte contestațiile, unele dintre ele cu calitate îndoielnică”.

“Este un fel de stat în stat”, a mai spus Turcan.

Întrebată care estre situația tabletelor aflate în curs de achiziție de către Guvern, prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate, de la Ministerul Finanțelor, Raluca Turcan a spus că instituția “a făcut ca acest demers de achiziționare a celor 250.000 de tablete să fie aproape un coșmar” : “Situația este una delicată și mi se pare firesc să o explicăm, astfel încât oamenii să înțeleagă ce se întâmplă. Am făcut o achiziție centralizată generată de Ministerul Educației printr-o instituție, ONAC, care are acest obiect de activitate se desfășoare achizițiile centralizate, înființată de Teodorovici cu o procedură destul de greoaie, și care a făcut ca acest demers de achiziționare a celor 250.000 de tablete să fie aproape un coșmar. În sensul în care putem risca contestații la această achiziție, caietul de sarcini a fost să spunem finalizat cu întârziere, mă rog noi am ținut o presiune continua astfel încât termenele să fie respectate, dar dacă se depun contestații este foarte posibil să nu ajungă toate tabletele în țară.