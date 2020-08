Şedinţă de urgenţă la Primăria Capitalei. Firea încearcă a patra oară să obţină votul pentru plata datoriei către Costica Constanda

"Se aprobă darea în plată a imobilelor teren in suprafață totală de 11.102 mp si constructiile situate pe acesta, astfel cum sunt descrise în Anexa prezentei hotărâri, ca modalitate de executare silită a titlurilor executorii reprezentate de Decizia civilă nr. 832A/11.07.2018 pronunțată de Curtea de Apel București in Dosarul nr. 1011/2/2016 şi menţinută prin Decizia civilă nr. 1158/04.06.2019 pronunţată de Inalta Curte de Casaţie şi Justiție in Dosarul nr. 1011/2/2016", se arată într-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a sedinței CGMB.

Propunerea Primăriei Capitalei de a-i da lui Costică Constanda o bucată de circa 11.000 mp din Satul Francez pentru a scăpa de executarea silită pentru suma de 115 milioane de euro, pentru care există hotărăre judecătorească definitivă, nu a trecut la vot în Consiliul General al Municipiului București de săptămâna trecută.

Consilierii din opoziție au declarat că nu pot vota proiectul în lipsa unui raport de evaluare care să arate cât valorează terenul, care lipsește din proiectul de hotărâre.

Primarul Gabriela Firea a avertizat că în cazul în care proiectul nu este aprobat conturile Primăriei vor fi blocate.

"Vreau să informez toţi cetăţenii României şi în special să-i informez pe Bucureşteni, că este vorba de nişte păcate pe care noi le tragem acum, dar ele datează de acum 16 ani. Nu este vina noastră că trebuie să plătim urgent 115 milioane de euro familiei Costanda, care se consiferă nedreptăţită de minicipiul Bucureşti, de Primăria Capitalei", a declarat Gabriela Firea.

Primăria Capitalei trebuie să-i plătească 115 milioane de euro omului de afaceri Costică Constanda după ce schimbul de terenuri care privea Parcul Bordei, proprietatea acestuia, și Satul Francez, proprietatea municipalității, a eșuat deoarece Consiliul General nu a aprobat proiectul imobiliar cerut de Constanda, iar acesta s-a adresat instanței și a avut câștig de cauză.