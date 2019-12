Şeful plutonului de execuţie a soţilor Ceauşescu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale dictatorului

Procesul şi execuţia soţilor Ceauşescu rămâne un subiect deschis scenariilor de tot felul. "Cei opt parașutiști care au participat la proces și trei am făcut parte din plutonul de execuție ne-am oferit voluntari pentru o misiune în București și nu pentru o misiune, respectiv procesul și executarea soților Ceaușescu. Deci noi nu am știut de acest lucru, inclusiv comandanții comandantul de garnizoană și comandantul unității de parașutiști nu au știut acest lucru".

"Comandantul garnizoanei ne-a dus cu autobuzul la pistă, ne-au îmbarcat în două elicoptere, s-a nimerit ca pe unul din piloți să-l cunosc și chiar l-am rugat să mă ia pe mine în elicopter cu el și am plecat spre București cu două elicoptere. În aer, am mai avut asigurat încă patru elicoptere care ne-au făcut asigurarea aeriană pe timpul transportului".

"Soții Ceaușescu au fost găsiți la serele din Târgoviște de doi milițieni cu mașina care erau în patrulare. Aceștia i-au dus la sediul Securității. Ei au fost preluați de la sediul securității de colonelul Kemenici și probabil când s-a dat prin televiziune, mergeți și luații de acolo și păziții. I-am dat pe acel militar, era și parașutist și l-am dat să păzească pe cei doi. A primit ordin clar de la general dacă mișcă să-i împuște, fără discuții".

"Generalul Stănculescu împreună cu colonelul Kemenici cu mine, eu ascultând, eu nu mi-am spus părerea, nu am spus nimic, și cu cei doi care îi păzeau pe ăia am stabilit, toți am stabilit locul unde se va face execuția cuplului Ceaușescu (...) atunci s-au hotărât să fie executați într-un loc în care într-adevăr nu se vedea nimic. Ne-a comunicat, iar n-am știut, soții Ceaușescu se aflau în acel transportor blindat cu care a venit cine ne-a întâmpinat".

"Un locotenent major îi păzea pe soții Ceaușescu în transportor, a coborât primul, l-a ajutat pe Nicolae Ceaușescu să coboare, eu l-am luat, am primit ordin, trebuie să vă spun, să nu cumva să-i jignesc, să-i lovesc, să-i înjur, să-i ating sau ceva de genul ăsta, deci Stănculescu mi-a dat ordin clar. Când a coborât Ceaușescu sincer să fiu nu l-am recunoscut. Era foarte palid, țin minte și acum"



"Cât a făcut vizita medicală ușa a fost întredeschisă și am auzit, a găsit tensiune, avea 17 cu 8, o tensiune bună pentru vârsta pe care o avea și faptul că nu-și luase medicamente și alte probleme ce a avut el acolo, chiar i-a zis doctorul "aveți o tensiune bună tovarășe președinte", cum se vorbea la vremea respectivă, și cam asta a fost, după care l-am preluat și l-am dus în sala de judecată".

"Dacă Nicolae Ceaușescu avea un miros de om îngrijit, spălat, parfumat chiar, ea nu. Ea avea un miros de femeie de pe stradă, cum să spun eu, care a făcut pe ea, care era murdară, deci nu avea un miros... chiar era jenantă problema. Nu a vrut să facă vizita medicală, nu a vrut să i se ia tensiunea, nu a vrut să facă... a început chiar să se certe cu doctorul de acolo. Deci ea tot timpul, în continuare, o să fie agresivă. El o tempera"

"Tot generalul Stănculescu ne-a ordonat și felul cum să executăm sentința, respectiv îi ducem la zid, facem câțiva pași înapoi, ne întoarcem și cu foc de la șold, ceea ce noi nu executasem la trageri în perioada respectivă, după revoluție s-au executat trageri de la șold, foc automat câte un încărcător fiecare, deci trei încărcătoare trebuia să descărcăm pe cei doi".

"Pe timpul procesului, ea a fost foarte agitată și foarte nervoasă și tot timpul avea replici acide cu completul de judecată, el în schimb era calm și o bătea cu mâna pe picior să o liniștească. Iar ceva important este că în momentul în care asesorii și cu judecătorii au intrat în camera în care au hotărât executarea lor, el i-a zis să stea liniștită pentru că nu o să pățească nimic că el a mai pățit treaba asta o dată la Brașov, dar nu a fost executat".

"Sunt două chestii aici, el când a văzut oamenii acolo adunați și militarii care erau unul lângă altul, a strigat și a cântat sau a încercat să cânte primele versuri din Internaționala. Ea, în schimb, a avut o altercație cu un militar, știu exact pentru că porecla militarului era Mașinuță, acesta i-a zis și ea l-a înjurat de mamă".