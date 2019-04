ŞERBAN HUIDU, reacţia după accidentul mortal al lui Răzvan Ciobanu: "Puteam să crăp şi eu"

"Cronicipebune,

Azi am observat ca Romania e plina de oameni perfecti, chiar semizei.

Semizeii astia trebuie sa stea cu lupa la cwrul tau ca sa vada daca te culci cu cine trebuie si daca persoana respectiva e aprobata sau nu de ilustra lor persoana.

Semizeii astia nu au niciodata depresii, nu stiu ce e aia o cadere emotionala si nu au pus in gura in viata lor nici macar o tigara. Zero vicii, numai calitati!

Perfectiunea lor e evidenta. Cand un semizeu din asta iti spune ca un om era homosexual si merita sa moara, tu trebuie sa stai drepti si sa ii pupi mana si talpile. In opinia lor e mai grav sa faci sex utilizand gaura neaprobata de ei, decat orice pe lumea asta.

Toti suntem plini de defecte, ba, desteptilor! Eu sunt lenes, grabit in concluzii, am milioane de lucruri de invatat si n-o fac, mananc numai porcarii, am zile in care fumez trabuc ca un sarpe si nu am rabdare sa ii ajut pe toti care ar avea nevoie. Uneori sunt nesimtit, nu donez si nu dau share la toate cazurile sociale, deoarece cantitatea mea de empatie pare limitata... “, se arată în conţinutul distribuit de Huidu.

În 2011, Huidu a produs un grav accident rutier, soldat cu trei morţi. „Până una alta, eu am avut un accident în care puteam să crăp şi eu”, a declarat vedeta tv, pentru Avantaje, la acea vreme.