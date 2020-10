Şerban Nicolae DEMISIONEAZĂ din PSD. "E ca şi cum România îl scotea pe Hagi din echipă pentru că aşa cereau adversarele"

"Am trecut și prin intemperii, și prin seisme, și prin evenimente mai contondente, mereu am fost alături de partid. Am fost izgonit de unii care veniseră ca oaspeți și se descălțau la ușă.

Acțiunile mele din actuala legislatură, toată prestația mea publică ca parlamentar ar fi trebuit să fie recompensată, eu tot ce am făcut, am făcut în beneficiul electoratului. Faptul că sunt contestat cu atâta vehemență de adversarii politici asta spune totul. Este ca și cum, la Mondialul din 94, România îl scotea pe Hagi din echipă pentru că așa cereau adversarele", spune Șerban Nicolae, conform Ştiripesurse.

Şerban Nicolae rămâne în politică, după demisia din PSD

Parlamentarii PSD Şerban Nicolae şi Cătălin Rădulescu au demisionat din partid şi vor candida la alegerile parlamentare pe listele Partidului Ecologist, susţin surse politice, citate de „Adevărul".

Şerban Nicolae şi deputatul Cătălin Rădulescu, poreclit "Mitralieră", n-au mai prins loc pe listele PSD, fiind în dizgraţia preşedintelui Marcel Ciolacu.

În februarie 2018, Şerban Nicolae afirma într-un interviu acordat Euronews că persoanele corupte nu ar trebui arestate deoarece acest lucru ar reprezenta un "abuz" și o formă de "răzbunare".

De asemenea, Şerban Nicolae a avut în decembrie 2017, un schimb de replici cu deputata Cosette Chichirău în care cei doi și-au adresat cuvinte injurioase unul altuia.