Servicii sexuale contra titularizare: "Vreau şi blonde, şi brunete, şi mai plinuţe, şi mai slăbuţe, şi mai tinere, şi mai mature!"

Tribunalul Iași l-a condamnat recent pe Dumitru Viorel Movilianu (43 de ani), împiegat de mișcare la CFR, la doi ani și două luni de închisoare, cu suspendare, pentru trafic de influență. Banii pe care i-a cerut unei femei care trebuia să-și dea examenul de titularizare erau destinați pentru o pilă la Inspectorat, iar partidele de sex erau pentru el. Faptele incriminate ar fi avut loc în perioada februarie-aprilie 2017, iar sentința poate fi contestată.

Potrivit anchetatorilor „În sarcina inculpatului s-a reținut că, la intervale scurte de timp, respectiv în perioada februarie – 27 aprilie 2017, a cerut pentru sine de la o persoană foloase de natură sexuală și a pretins pentru altul sume de bani. Inițial, a fost vorba despre suma de 5.000 de euro, după care solicitând 1.500 de euro. Inculpatul a lăsat să se creadă că poate interveni pe lângă un inspector școlar din cadrul ISJ Iași și a promis că-l va determina pe acesta să îndeplinească un act contrar atribuțiilor de serviciu, respectiv să-i asigure persoanei respective o notă la examenul de titularizare 2017", precizează sursa.

Impiegatul CFR și femeia s-au cunoscut pe Facebook, iar bărbatul i-a spus femeii că este analist programator de securitate în cadrul Serviciului de Informații Externe (SIE). Ulterior, cei doi s-au întâlnit la un restaurant, unde Movilianu a fost înregistrat în timp ce pretindea servicii sexuale de la tânără, pentru a o ajuta cu titularizarea. Stenogramele acelei discuții sunt revelatoare:

M.D.V. 24! Tinerică! Mulți înainte! Și... cum de nu ai prins post la o școală din Iași?

L.I.M. Mulțumesc! Păi, la titularizare nu am înțeles ce era în spatele cerinței la metodică (greșeala începătorului). Am scris ce se cerea exact. Și, de fapt, erau niște chestii ascunse care nu ies din enunț.

M.D.V. Înțeleg!

L.I.M. Așadar, am pierdut 30 de puncte. Deci, am luat 7.

M.D.V. Aha. Las', că o să prinzi post anul ăsta!

L.I.M. Sper. Altfel...

M.D.V. Bănuiesc că se dă examen în fiecare an.

L.I.M. Da, în fiecare an se organizează. Dvs. ce vârstă aveți?

M.D.V. Poate ieșim la o cafea, să vorbim mai multe, ce zici? Nu promit, dar „am la mână", cum se zice, doi inspectori școlari.

L.I.M. Mulți înainte!

M.D.V. Mersi mult! Și eu sunt căsătorit, deci e OK.... Mergem la sigur, cum se spune. Deci, dacă vrei, eu cred că te pot ajuta. Nu promit acum nimic... Să mai fac niste săpături, dar așa zic, că se poate să îți găsesc post în Iași. Depinde de tine... acum...

L.I.M. De mine?! Eu ce trebuie să fac?

M.D.V. Păi, pentru început, bem o cafea și... vorbim, vedem ce facem...

L.I.M. Vreau să știu ce condiții sunt de la început.

M.D.V. Nu e vorba despre condiții... Eu te ajut pe tine... tu pe mine... înțelegi tu... e serviciu contra serviciu...

L.I.M. Cu ce să vă ajut?

M.D.V. Și crede-mă că te pot ajuta în multe probleme... Ei, cu ce...! Vorbim la o cafea...

L.I.M. OK.

M.D.V. Înțelegi tu foarte bine în ce mod poate ajuta o femeie un bărbat... mai ales că esti profesoară... de mate'...

L.I.M. Nu ofer servicii sexuale. Nu cred că v-ar conveni ca soția dvs. să se culce cu cineva pentru un post.

M.D.V. Discutăm când ne vedem la o cafea... Ia și gândește de două ori înainte de a da un răspuns! În viață e... vorba aia: niciodată să nu spui niciodată! Pentru mine e valabilă! Te pot ajuta în multe chestii... dacă mă ajuți si tu... cum știe o femeie cel mai bine să ajute un bărbat. Gândește-te bine de tot, apoi îmi dai un răspuns. Mersi pentru timpul acordat și... ne auzim la un telefon.

Ulterior, negocierile au continuat, bărbatul fiind interesat să ajute și alte tinere în exact aceleași condiții:

L.I.M. Cu postul...

M.D.V. Păi, ți-am spus că te pot ajuta!

L.I.M. Bine, dar în ce condiții?

M.D.V. Iar ai să te superi dacă îți zic...

L.I.M. Nu mă supăr!

M.D.V. Știi tu bine în ce condiții... ce aș vrea eu!

L.I.M. Spune clar, să lămurim!

M.D.V. Să petrecem o noapte împreună... sau măcar câteva ore, dacă nu se poate o noapte...

M.D.V. Apropo, ziceai data trecută când am mai vorbit că ar mai fi și alte colege ale tale care ar face orice pentru un post în Iași. Mai sunt interesate și ele sau și-au rezolvat situația?

L.I.M. De ce vrei să știi?

M.D.V. Pentru că m-aș băga să le ajut, dar în aceleași condiții! Serviciu contra... serviciu, ca să zic așa! Deci, nu vreau bani...sau ceva de genul...

L.I.M. Păi, de ce mai vrei și alte persoane?!

M.D.V. Hmm... hai să îți zic direct: vreau să o fac cu cât mai multe, să diversific viața sexuală, să zic așa...

L.I.M De ce?

M.D.V. Nu știu de ce. Vreau și blonde, și brunete, și mai plinuțe, și mai slăbuțe, și mai tinere, și mai mature, dar nu mai mult de 40 – 45 de ani!

L.I.M. Aha!

M.D.V. Deci?!

L.I.M. Nu știu ce să zic... Mă interesez.

M.D.V. Ar mai fi vreo tipă interesată și dispusă să facă ce cer eu?

L.I.M. Da.

M.D.V. Tot singură sau căsătorită?

L.I.M. Tot singură.

M.D.V. Aha. Și cam cum arată: blondă, șatenă, brunetă, slabă, plinuță?

L.I.M. Blondă. Uneori se face roșcată. Slăbuță.

M.D.V. Wow... fain! Câți ani are? E frumușică sau nu prea?

L.I.M. De-o seamă cu mine! Tot profă de mate'!

Pe 5 aprilie 2017, individul i-a cerut din nou femeii să îi confirme dacă vrea să devină amanta lui:

M.D.V. Deci, te-ai mai gândit la propunerea mea... cu amanta...

L.I.M. Nu m-am hotărât.

M.D.V. Ar trebui să te hotărăști în ambele cazuri. Cam pe când se dau examenele pentru titularizări?

L.I.M. Te grăbești undeva?! În iulie sunt examenele!

M.D.V. Da. Vreau să fac ce nu fac acasă... cât mai repede!!! Iulie... cred că deja încep să se facă jocurile... Știu că, acum doi ani, am vorbit prin mai pentru tipa aia...

L.I.M. Ai răbdare!

M.D.V. Nu prea mai am răbdare... Vreau să știu sigur dacă accepți tu. Dacă nu, încerc să caut o altă tipă.

De asemenea, anchetatorii au constatat că individul s-a oferit chiar să o plătească pe profesoară, pentru a deveni amanta lui:

M.D.V. Referitor la a doua problemă, cum ai vrea să...? Nu știu cum să mă exprim. Să-ți ofer „sponsorizarea" asta...? Toți odată, săptămână de săptămână sau cum?

L.I.M. Nu știu, nu m-am gândit la asta acuma! Acuma depinde de tine!

M.D.V. Îhâm! Depinde de mine? Să-ți zic și eu o chestie: deci, eu nu ți-i pot oferi pe toți o dată, din prima, după doar o întâlnire, fiindcă s-ar putea să fie doar o întâlnire și atât. Înțelegi?

L.I.M. Aha!

M.D.V. Cel mai bine ar fi să-i facem în tranșe săptămânale, după părerea mea. Dacă ești și tu de acord. Dacă nu, vedem... găsim o altă soluție.

L.I.M. OK.

În 21 aprilie 2017 bărbatul a continuat să insiste:

L.I.M. Bun. Mai voiai să mai zici ceva.

M.D.V. Da! Voiam să-ți mai zic ceva: că o să mai îmi aduc aminte așa, pe parcurs și ți-am trimis și astăzi mesaj dacă te-ai apucat să iei pastile și mi-ai spus că nu, că nu ți-ai găsit, că nu-știu-ce și nu-știu-cum.

L.I.M. Păi, na! La țară îi cam greu cu farmacia.

M.D.V. Da, la țară îi cam greu cu farmacia, da' puteai să-ți fi luat! Dacă tu știai că vrei să iei în continuare, puteai să-ți fi luat, să te fi aprovizionat, ca să spun așa, din timp.

L.I.M. Ei, am plecat repede. Na!

M.D.V. Da...

L.I.M. Nu mi-o trecut prin cap că-n secolul XXI nu găsești o farmacie ca lumea la țară.

M.D.V. Da... Tu mi-ai spus că... Eu ți-am spus cum îmi place mie să fac în materie de sex! Tu mi-ai spus că, până la urmă se rezolvă, nu?!

L.I.M. Păi, se rezolvă, da' mai întâi să rezolvăm... cu postul.

M.D.V. Păi, rezolvăm cu postul...

L.I.M. Și, după aia, după ce scăpăm... scap și eu de stres, de emoții și așa mai departe, după aia... na...

M.D.V. Da.

L.I.M. Oricum...

M.D.V. Pe de altă parte, mi-ai spus că ești de acord cu a doua ofertă a mea, ca să spun așa.

L.I.M. Păi, care-i a doua?!

M.D.V. Cea legată de „sponsorizare", ca să zic... folosesc termenul ăsta.

L.I.M. A! Aia în care mi-ai oferit...

M.D.V. Exact! Da.

L.I.M. ... două mii de lei pe lună, ca să fiu amanta ta!

M.D.V. Da!

L.I.M. Aha...

M.D.V. Și, la un moment dat, mi-ai dat un răspuns și-ai zis că ești de acord. Știi că eu te-am întrebat în care variante. Tu mi-ai zis că-n ambele. Vrei sau nu?

L.I.M. Da!

M.D.V. Bun! Ți-ai schimbat părerea între timp?

L.I.M. Nu! Pur și simplu vreau să scap de povara cu examenul și cu căutarea postului și așa...

M.D.V. Eu ți-am spus destul de clar: în privința postului nu trebuie să-ți faci niciun fel de probleme. În cealaltă privință, tu ai zis că, dac-o fi, s-o facem, o facem în iunie, iulie, august... când... mai știu eu când!

L.I.M. Bine, n-am zis în iunie, august! Am zis după ce rezolvăm cu postul.

M.D.V. Eu ți-am zis că nu stau să aștept până atunci!

L.I.M. Măi, vreau să ne înțelegem. Oricum, eu vreau să rezolvăm cât mai repede, nu până în iulie!

M.D.V. Bun! Măi, ca să înțelegi! Repet vorbele tale... Dacă vrei să fie treaba bună, eu nu aștept... nu te-aștept până în iulie să te f... cu mine!

L.I.M. Da' n-am zis că-i vorba de iulie. În niciun caz! Nu! Mult mai devreme.