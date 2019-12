SFÂNTUL NICOLAE 2019. Ce nu trebuie să faci sub nicio formă în această zi mare

In ziua Sfantului Nicolae este bine sa fii darnic si iubitor cu cei din jurul tau. Zgarcenia nu doar ca este considerata un pacat, dar il manie pe Sfantul saracilor, iar singurul cadou pe care l-ai putea primi la anul ar fi o nuielusa.

Citeşte şi SFÂNTUL NICOLAE 2019. Tradiţii şi obiceiuri de prima mare sărbătoare a iernii. Ce se spune dacă nu ninge de Moş Niculai

2. NU AI VOIE SA TE CERTI SAU CONTRAZICI CU NIMENI

In ziua Sfantului Nicolae, nu este bine sa te certi cu nimeni. Se spune ca persoanele care au chef de scandal in aceasta zi sfanta, vor avea un Craciun nefericit in familie.

3. NU UITA DE CEI SARACI

Primul lucru pe care trebuie sa il faci in dimineata zilei de 6 Decembrie este sa oferi un cadou unui sarman. Orice cadou simbolic, chiar si un covrig, ii va insenina ziua celui sarman.

4. NU AI VOIE SA SPELI HAINE

Nici de mana si nici folosind masina de spalat. Munca in zi de sarbatoare este considerata o ofensa la adresa sfintilor si a lui Dumnezeu.

5. LINISTESTE-I PE CEI INTRISTATI

Nu ai voie sa treci nepasator pe langa necazurile celor din jurul tau. Trebuie sa ii linistesti pe cei care nu o duc tocmai bine in aceasta perioada.

Continuarea rticolului pe revistateo.ro.