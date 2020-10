Şicane între Gabi Firea şi Nicuşor Dan. Fiea s-a pozat în biroul primarului: "I'm still here". Nicuşor Dan: "Biroul e gol"

Nicușor Dan a spus că preluarea mandatului său va mai întârzia cel puţin o săptămână, după ce au fost făcute 52 de apeluri în instanță. El o acuză pe Gabriela Firea că și-a pus subordonații să semneze aceste contestații, fără ca ea însăși să semneze.

"I’m still here. Still working. Still like steel. And I like it", a scris fostul primar Gabriela Firea pe Facebook. În traducere, "Sunt încă aici. Încă lucrez. Tot ca oțelul. Și mie îmi place", a scris Gabriela Firea, pe Facebook, încă actualul primar al Capitalei".

I’m still here. Still working. Still like steel. And I like it❤️ Publicată de Gabriela Firea pe Joi, 22 octombrie 2020

La scurt timp, a venit şi replica actualului edil, Nicuşor Dan. Acesta a editat fotografia care o înfăţişează pe Gabriela Firea în biroul de primar, aplicând pe poză o săgeată care arată că biroul este gol:

"Sfidarea supremă la adresa bucureștenilor: primarul învins se laudă că blochează tot orașul, refuzând să părăsească biroul care, după cum se observă, e gol. Nici nu muncește, nici nu lasă pe alții să rezolve problemele Bucureștiului. Acesta este PSD, un partid care îi disprețuiește pe bucureșteni și care folosește toate tertipurile juridice pentru a avea timp să-și șteargă urmele abuzurilor pe care le-a făcut timp de 4 ani", este mesajul lui Nicuşor Dan.