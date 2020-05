Siegfried Mureşan: "România va primi 33 miliarde de euro din Planul de redresare de 750 miliarde euro propus de Comisia Europeană"

Siegfried Mureșan a precizat că cele 33 de miliarde de euro pe care le va primi România vor fi, în mare parte, fonduri nerambursabile, dar și credite în condiții avantajoase.

"Vorbim de fonduri noi, în plus față de fondurile structurale și de coeziune pe care România oricum urmează să le primească în viitorul buget multianual al UE. Este un sprijin extrem de consistent care ne va ajuta să ne revenim mult mai ușor după criză. Sunt mulți bani cu care putem construi multe lucruri bune pentru oameni", a scris europarlamentarul pe Facebook

Comisarul european pentru Transporturi Adina Vălean a precizat, tot pe Facebook, că România va primi, conform propunerii Comisiei Europene, numai prin fondul de redresare economică Next Generation EU, adoptat astăzi de Comisie, un total de 31,206 miliarde de euro. 19,62 de miliarde sunt sub formă de granturi și 11,58 de miliarde sub formă de împrumuturi, a precizat ea.

Potrivit Adinei Vălean, România este, ca total alocat, a șasea țară din Uniunea Europeană, după Italia (172), Spania (140), Polonia (64), Franța (39) și Grecia (32). Germania va primi 28 de miliarde, iar Ungaria 15 miliarde.

Comisia Europeană plănuiește să propună un fond de relansare de redresare de 750 de miliarde de euro pentru a face față crizei economice din UE provocată de către pandemia de coronavirus, a anunțat miercuri pe Twitter comisarul Afacerilor economice, Paolo Gentiloni.