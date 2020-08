Simona Gherghe revine cu forţe proaspete pe sticlă! Ce emisiunea va prezenta aceasta

Emisiunea Mireasa a fost prezentată până acum de actriţa Diana Dumitrecut. Emisiunea revine pe 5 septembrie şi va fi difuzată de luni până vineri, de la ora 14:00 și sâmbăta de la ora 13:30.

Revenirea se întâmplă după un an și jumătate, timp în care Simona Gherghe a fost în concediu de maternitate. Ea a anunțat că nu va mai face Acces Direct în luna august, anul trecut. Când a intrat în concediu de maternitate, în martie 2019, locul său a fost luat de Cristina Cioran. Din august 2019, Mirela Vaida a venit la cârma Acces Direct.

"Întoarcerea mea pe sticlă vine după o pauză de aproape un an şi jumătate, timp în care am fost alături de copiii mei, Ana şi Vlad. Acum sunt măricei, aşa că e momentul să revin pe un interval (14.00 - 16.00) care îmi permite să fiu, în continuare, o mamă extrem de implicată în viaţa copiilor mei. Iar revenirea o fac in stilul meu: cu un gen de program de televiziune pe care nu l-am mai făcut, în cei 18 ani de televiziune. N-am în portofoliu niciun reality-show.

Acum mai puţin de un an, când colegii mei mi-au propus noua Mireasa, am spus că nu sunt pregătită să mă întorc, pentru că Vlad, mezinul meu, avea doar câteva luni şi, deci, mult mai multă nevoie de mine. Iată-ma, acum, la cârma acestei emisii care, cu siguranţă, mă va scoate din zona de confort", a spus Simona Gherghe.

Reamintim că postul Antena 1 a reluat formatul Mireasă pentru fiul meu, după trei ani de pauză. Emisiunea a revenit cu un nume nou - Mireasa, dar și cu o gazdă nouă - Diana Dumitrescu. Acum, Diana Dumitrescu este înlocuită cu Simona Gherghe.

Istoria emisiunii. Mireasa pentru fiul meu a debutat la Antena 1 în august 2011, cu Mirela Vaida la cârmă. Show-ul matrimonial se muta atunci de la Kanal D, unde rulase pentru cinci sezoane sub titlul "Noră pentru mama".

În 2016, actrița Paula Chirilă a preluat rolul de prezentator de la Mirela Vaida, care urma să intre în concediu de maternitate. De altfel, nu era singurul concediu de maternitate al Mirelei Vaida. În primăvara lui 2015, ea era înlocuită pentru câteva luni de Andreea Mantea.

Ultimul sezon s-a încheiat la începutul anului 2017, tot cu Mirela Vaida în prim plan. Atunci, Mireasă pentru fiul meu a fost înlocuită cu formatul Prietenii de la 11, care se voia un concurent pentru Vorbește Lumea de la Pro TV.