Simona Gherghe, speriată de pandemia de COVID-19. A luat decizia: "Îmi fac un vaccin"

Vedeta Antena 1 a fugit la cabinetul medicului de familie și și-a făcut un vaccin care protejează împotriva pneumoniei.Blondina le-a dezvăluit fanilor totul pe rețelele de socializare.

„Bună, dragilor! Sunt la medicul de familie. Am ajuns acum, sunt parcată în fața clinicii, pentru că mă vaccinez. Îmi fac un vaccin pe care copiii, bebelușii îl au trecuți acolo în schema obligatorie, mamele în știu.

Este cel care care te ferește să faci pneumonii de alea urâte cu streptococ și așa mai departe. Doctorul nostru de familie ni l-a recomandat și nouă, așa că l-am făcut toți din casă: copiii, bunicii, soțul meu Răzvan, astăzi sunt programată eu să-l fac. Și ni l-a recomandat tocmai pentru că este situația asta legată de COVID-19 și este nevoie să ne protejăm cât de mult putem”, a mărturisit Simona Gherghe.

Simona Gherghe a povestit recent despre una dintre cele mai urâte experiențe din viața sa. Fosta prezentatoare tv a vorbit despre pastilele de slăbit și cum i-au distrus acestea organismul cu mulți ani în urmă, lăsând repercursiuni grave de care a scăpat foarte greu.

Prezentatoarea a vorbit în emisunea lui Mihai Gâdea despre un episod foarte dur din viața ei: momentul în care a decis să ia pastile pentru slăbit i-a distrus corpul în numai 10 zile. Sunt produse la care apelează foarte multe femei, din păcate.

Cu toate că s-a demonstrat că aceste pastile nu numai că nu ajută pe termen lung, dar pot fi și foarte nocive, încă există persoane care au încredere în ele. Din păcate, multe nu au oportunitatea Simonei Gherghe de a-și spune povestea și astfel nu ies la suprafață aceste riscuri.

”Aș vrea să fac precizarea că e o poveste de acum mulți ani. Cu mintea de acum, mi-aș da două palme. Eu niciodată nu am fost un om supraponderal. M-am întors dintr-o vacanță și am simțit că mă îngrășasem puțin. Erau 2-3 kilograme în plus, aveam 52 de kilograme.

Și am zis să văd ce pot face, mergeam la sală, făceam sport, mi-am dat interesul. Am ajuns într-o farmacie, nu cu scopul de a-mi cumpăra pastile pentru slăbit, dar sunt unele firme care cumpără inclusiv plasarea produselor lor în farmacii. Sunt vizile acolo, sub ochii cumpărătorului.”, a povestit Simona Gherghe la Sinteza Zilei.

Vedeta ajunsese să poarte haine XS, iar acestea nici măcar nu îi veneau așa cum trebuia. Își pierduse pofta de mâncare și se simțea foate deshidratată.

”Mi-au aruncat privirea spre acele pastile și am întrebat-o pe farmacistă ce e cu ele. Mi-a spus că au mai luat și alte cliente și că au fost foarte mulțumite, mi-a spus că sunt doar pe bază de plante.

Faptul că eu le-am cumpărat dintr-o farmacie pentru mine a fost o garanție, m-am gândit că în farmacie nu îți intră orice produs. Am luat acele pastile 10 zile. După o săptămână am slăbit 7 kilograme. Ajunsesem la 45 de kilograme. Stilista mea mi-a spus într-o zi să nu mai slăbesc pentru că nu mai încăpeam în nicio măsură, nici în XS.

Nu mai aveam poftă de mâncare, îmi era foarte sete și după vreo 4-5 zile au început niște dureri îngrozitoare de cap. Am crezut că o fi vreo migrenă, dar durerea nu ceda cu nimic, cu niciun medicament. Țin minte că dormeam și simțeam durerea în somn.

Când pășeam, simțeam că-mi dă cineva cu un baros în tâmplă. Durerea de cap m-a ținut până m-am dus la spital. Mi-au luat tensiunea.”