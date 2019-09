"Bine ai venit!", a fost mesajul în limba română pe care Simona Halep l-a găsit Wuhan, iar câştigătoarea de la Wimbledon a postat pe Twitter o fotografie prin care a împărtășit surpriza cu fanii. "Mulțumesc pentru primirea călduroasă", a fost răspunsul Simonei.

Thanks for the warm welcome @wuhanopentennis