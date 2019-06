SIMONA HALEP - AMANDA ANISIMOVA LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT. Start lansat pentru FINALA ROLAND GARROS 2019

SIMONA HALEP -AMANDA ANISIMOVA LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT: Meciul este primul de pe arena centrală Philippe Chatrier de la Roland Garros. Simona Halep şi Amanda Anisimova nu s-au mai întâlnit până în prezent.

Pentru a o întâlni pe deţinătoarea trofeului în sferturi, Anisimova a învins-o, luni, în optimi, cu scorul de 6-3, 6-0, pe spaniola de 21 de ani Aliona Bolsova, locul 137 WTA, venită din calificări, care a trecut în turul al doilea de Sorana Cîrstea.

Partida a durat o oră şi zece minute, iar americanca este fără set pierdut la această ediţie a French Open.

Fostă câştigătoare a US Open la juniori, în 2017, şi finalistă la French Open, tot la juniori, în 2016, la vârsta de 14 ani, americanca de origine rusă a atins la această ediţie a turneului de la Roland Garros cea mai înaltă fază la un grand slam, la seniori. Ea ajuns în optimi, la Australian Open, tot în acest an.

În aprilie, tot pe zgură, Anisimova a câştigat primul ei trofeu din carieră, unul de categorie WTA International, la Bogota. Anul trecut, ea a disputat prima finală WTA, la Hiroshima.

"Mă simt bătrână. Foarte bătrână. Să joc împotriva cuiva care este cu zece ani mai tânără decât mine, nu este uşor.

Simona Halep va întâlni şi în sferturi o adversară mult mai tânără decât ea aşa cum s-a întâmplat şi în turul 4, când poloneza Swiatek a câştigat un singur game în întâlnirea contra numărului trei mondial.

Dacă Swiatek a împlinit acum trei zile 18 ani, Anisimova nu a trecut încă de vârsta majoratului.

"Mă simt bătrână. Foarte bătrână. Să joc împotriva cuiva care este cu zece ani mai tânără decât mine, nu este uşor. Dar mă simt mai puternică pe teren. De fapt, astăzi m-am simţit aşa, vom vedea şi la următorul meci. Sunt tinere, nu au nimic de pierdut, aşa că fiecare meci este greu" a spus Simona înaintea confruntării din sferturile de finală.

Iga Swiatek a câştigat anul trecut Wimbledonul la juniori, dar în faţa Simonei Halep a pierdut în mai puţin de o oră.

"Cred că este cel mai bun meci al meu aici, am jucat foarte bine. Poate că şi ea a avut emoţii, că a jucat pe această arenă. Este foarte tânără, mă aşteptam la o replică dură.

Este greu să înţelegi cum joacă, aşa că am fost pregătită, dar a fost mult mai bine decât mă aşteptam" a adăugat Halep.

ce spun astrele. "Are Luna în Taur"

Astrologul DCNEWS, Daniela Simulescu, a oferit informații interesante legate de portretul astrologic al Simonei Halep, care astăzi joacă împotriva Amandei Anisimova, în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros.

''Vom discuta despre astrograma Simonei Halep. Este născută pe 27 septembrie 1991, în Constanța. Este o nativă balanță. Asta înseamnă ca are soarele în balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, arată scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, este diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale. Balanțele vor încerca adopte o vestimentație plăcută, cu bun gust. Simona este foarte pasionată de rochițe”, a spus Daniela Simulescu

''Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort, material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. Ea a spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă. O persoană cu luna în taur poate fi acuzată ca are un ritm prea încet, însă are un ritm al ei. Persoanele cu luna în taur au un simț estetic pronunțat. Femeile cu luna în taur își cumpără lucruri, care să reziste în timp. De asemenea, când o vom vedea pe Simona că are propriul ritm, că nu se grăbește ca alte jucătoare, să știți că are luna în taur”, a spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.

Simona Halep, declarată de ITF cea mai bună jucătoare în 2018. A primit titlul la Paris

Simona Halep şi Novak Djokovici au fost desemnaţi, la finalul anului trecut, campioni mondiali de Federaţia Internaţională de Tenis (ITF). Simona Halep, decizie neaşteptată la Roland Garros. A renunţat la un membru important din staff "Este o mare omoare să fiu aici, în această seară, este foarte emoţionant, abia aştept să mă bucur de această seară. Am amintiri frumoase de anul trecut, am ridicat trofeul, primul de grand slam, aşa că sunt foarte fericită că am revenit şi joc în sferturile de finală aici. E devreme să mă gândesc la al doiela titlu, sunt concentrată pe turul următor şi apoi vom vedea. Câştigarea trofeului de la Roland Garros a fost importantă pentru că pierdusem trei finale anterior şi doream să câştig ceva mare, un grand slam. Acum sunt fericită, sunt relaxată, mă bucur mai mult de timpul petrecut pe teren şi în afara lui", a declarat Simona Halep. Novak Djokovic a primit pentru a şase oară în carieră acest titlu din partea ITF, în timp ce pentru Simona Halep este o premieră. Deşi românca a fost numărul 1 mondial şi la finalul anului 2017, campioana mondială, în viziunea forului internaţional, a fost Garbine Muguruza. SIMONA HALEP - AMANDA ANISIMOVA, la Roland Garros 2019. S-a stabilit ora de start a meciului din sferturi ITF acordă aceste titluri pe baza un sistem care ţine cont de rezultatele de-a lungul anului, dar în care o pondere specială o au turneele de Grand Slam şi cele două competiţii pe echipe, Cupa Davis şi Fed Cup.

SIMONA HALEP - AMANDA ANISIMOVA LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT. Jucătoarea cu procentaj de 100% în faţa Simonei Halep, în acest an, a ajuns în semifinalele Roland Garros La 19 ani, sportiva cehă Marketa Vondrousova va juca pentru prima oară în semifinale la un Grand Slam, după ce a ajuns în această fază la Roland Garros, în urma eliminării croatei Petra Martic. Marketa Vondrousova, locul 38 mondial, s-a impus în meciul cu Petra Martic, favorită 31, scor 7-6 (1), 7-5, după două ore de joc. În semifinale, Vondrousova va evolua contra britanicei Johanna Konta, locul 26 mondial. Vondrousova şi Halep s-a putea întâlni în finala competiţiei. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit în două rânduri anul acesta. De fiecare dată s-a impus cehoiaca.

Daniel Dobre, despre legătura sa cu Simona Halep: "Relaţia dintre noi nu se rezumă doar la antrenorat!"