Simona Halep: Anul acesta dau totul pentru echipa de FedCup. Irina Begu: Totul este datorită Simonei

România este pentru a doua oară în istorie în semifinalele Cupei Federaţiei, după ediţia din 1973. Cuplul Irina Begu (locul 35 WTA la dublu) / Monica Niculescu (locul 51 WTA) a învins, duminică, perechea Katerina Siniakova (locul I WTA de dublu) / Barbora Krejcikova (locul 2 WTA), cu scorul de 6-7 (2), 6-4, 6-4, aducând punctul victoriei cu 3-2 în confruntarea cu deţinătoarea trofeului, Cehia.

"Din tribune a fost şi mai greu, am avut emoţii mari, dar mă bucur atât de mult pentru fete. Monica mi-a spus înainte de meci: Nu vrei să intri tu în locul meu?, că avea emoţii. I-am spus: Nu, tu eşti mai bună! A dovedit pe teren că a fost cea mai bună astăzi. Cred că toate am depus un mare efort, am fost cu inimă mare în acest meci, toate ne-am dorit să câştigăm această partidă. Am jucat cu o mare, mare campioană, Cehia, o campioană enormă şi am reuşit să câştigăm. Cred că toate am dat totul pentru week-end-ul acesta ca să fie bine. Fetele sunt extrarodinare şi şi-au lăsat inima pe teren, ceea ce a fost important pentru că au reuşit să câştige. Pentru mine înseamnă enorm, îmi doream tare mult şi aşa cum am spus, anul acesta dau totul pentru echiap de FedCup. sper să nu ne oprim aici, sper să mergem mai departe cu bine. Pentru ţara noastră este un lucru enorm şi micuţii care se apucă de tenis trebuie să aibă încredere că visul acesta poate deveni realitate. Jucătoarele din Cehia au demosntrat că sunt campioane, ne bucurăm că le-am bătutut acasă, ele ne-au bătut la noi şi am spus că de data aceasta trebuie să ne luăm revanşa", a declarat Halep, la Telekom Sport.

rina Begu a declarat că meritul principal al calificării României în semifinalele FedCup, în faţa şi pe terenul Cehiei, îi revine Simonei Halep, care a câştigat două meciuri de simplu.

"Eu nu pot să zic nimic. Ne-am dorit foarte mult, am jucat foarte bine şi îmi era teamă că nu o să fie bine, dar ... Zii tu ceva, Irina!", a spus Niculescu, la microfonul Telekom Sport.

"Totul a fost posibil datorită Simonei. Am ajuns în această postură, 2-2, am putut să intrăm şi să dăm tot ce e mai bun. Nu a fost uşor pentru că emoţiile erau foarte mari. Ne-am dorit din tot sufletul, am fost în această postură şi acum trei ani şi nu ne-am calificat, am pierdut acasă. Însă cu această galerie e greu să cedezi o secundă şi le mulţumim pentru asta", a spus Begu.

"Îmi doream foarte mult să terminăm din simpluri pentru că jucam cu echipa numărul 1 mondial. Mie mi s-a părut că am jucat grozav, astăzi", a intervenit Monica Niculescu.

"Monica a fost peste tot astăzi, m-a ajutat enorm în toate situaţiile, mai ales în primul set, în care eu mă simţeam foarte neîncrezătioare, îmi doream enorm să o ajut şi nu puteam. În setul al doilea am început să mă relaxez şi am spus că nu avem nimic de pierdut, doar de câştigat şi mă bucur că am luptat pentru fiecare punct", a continuat Irina Begu.

"Atâţia oameni să vină aici, la Ostrava, pentur noi, e minunat! Ne-au ajutat extrem de mult, nu puteam fără ei. Mi-era teamă, pentru că obosiem la un moment dat, mi-era teamă că nu mai puteam să o ajut pe Irina, dar am reuşit, publicul m-a ajutat", a mai spus Monica.

"Deocamdată nu realizez ce s-a întâmplat în seara aceasta, nu-mi vine să cred, dar probabil în câteva ore voi realiza şi mă voi bucura mai mult. Sincer, mă simt epuizată", a încheiat irina Begu.

Alina Tecşor: Mă bucur că trăiesc acest moment, alături de această echipă

"Am trăit la instensitate maximă. A fost ceva incredibil să batem Cehia la ea acasă şi asta s-a întâmplat pentru că aceste fete minunate s-au depăşit şi au crezut foarte mult în ele. Avem o echipă care şi-a demonstrat valoarea. Au fost motivate, ştiau că la FedCup, indiferent cu cine joacă, există o şansă şi trebuie să lupte şi au făcut exact ce trebuie. Vom încerca să dăm tot ce putem şi în aprilie. Sunt foarte fericită, împlinită şi mă bucur că trăiesc acest moment, alături de această echipă", a declarat Tecşor, la Telekom Sport.

Buzărnescu: Mi-a trecut supărarea, mi-a trecut totul

Mihaela Buzărnescu a declarat că victoria obţinută de dublul Monica Niculescu/Irina Begu a făcut-o să-i treacă supărarea cauzată de faptul că a pierdut ambele meciuri de simplu din întâlnirea cu Cehia.

"Mi-a trecut supărarea, mi-a trecut totul. Doamne, ajută! Am reuşit, am câştigat şi mă bcuur enorm. Moni a fost incredibilă astăzi, a acoperit tot fileul şi jos pălăria! Mă bcuur că fac parte din această echipă, nu am putut astăzi să ajut echipa, dar sper că prezenţa mea a contat. Lor le datorăm toată victoria. Ne place trofeul şi o să muncim foarte, foarte mult pentru a-l aduce acasă", a declarat Buzărnescu, la Telekom Sport.