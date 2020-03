Simona Halep are un nou hobby în autoizolare. Cu ce se ocupă fostul lider mondial FOTO

Simona Halep a prezentat primele doua "reusite": o portie generoasa de clatite si una de cartofi prajiti. Sportiva a precizat ca si-a intrebat echipa daca are voie inainte sa consume cartofii prajiti!

Simona Halep stă în casă. Imagini cu campioana de la Wimbledon, jonglând cu hârtia igienică VIDEO

"Seara clătitelor în casa Halep. Devin din ce în ce mai pricepută", a scris Simona Halep lângă imaginea postată pe reţelele sociale.

In acest moment turneele de tenis sunt intrerupte cel putin pana in luna iunie, astfel ca Simona Halep s-a izolat in propria locuinta. Mai mult, sportiva a decis sa stopeze si sedintele de pregatire si a decis sa faca doar miscari in casa pentru intretinere.