Simona Halep, mesaj special pentru Ashleigh Barty. Ce i-a transmis noii campioane de la Roland Garros

"Felicitări, Ashleigh Barty, sunt fericită pentru tine! Bucură-te de acel trofeu frumos", a scris Simona Halep pe Twitter.

Jucătoarea australiană Ashleigh Barty, locul 8 WTA şi favorită 8, a câştigat, sâmbătă, turneul de grand slam de la Roland Garros, cea mai importantă performanţă din cariera sa.

Barty, care a jucat în premieră într-o finală de grand slam la simplu, a învins-o în ultimul act pe sportiva cehă Marketa Vondrousova, numărul 38 mondial, scor 6-1, 6-3. Finala a durat o oră şi zece minute.

Congratulations @ashbar96 so happy for you! Enjoy that beautiful trophy ❤️