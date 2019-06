Simona Halep, nemulţumită de antrenor. L-a certat iar pe Daniel Dobre

Simona Halep l-a chemat pe Daniel Dobre la on court coaching in setul secund, cand nemtoaica avea 3-0. Antrenorul ii dadea sfaturi si incerca sa o incurajeze, spunandu-i ca game-urile au fost la limita. Simona Halep l-a intrerupt insa si i-a reprosat faptul ca este prea incordat in tribune.

Simona Halep, eliminată în "sferturi" la Eastboure: 4-6, 3-6 cu Angelique Kerber

"Nu e vorba sa castig sau nu, pot sa si pierd. Se poate asta. Important este sa fii mai relaxat", a spus, vizibil iritata, Simona Halep.

"Cine nu e relaxat?", a raspuns Daniel Dobre, care a continuat sa-i dea sfaturi elvei sale.

Din păcate, Simona halep n-a putut întoarce meciul şi a fost eliminată la Eastbourne.