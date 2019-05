Simona Halep, prima reacţie după victoria cu Johanna Konta. Cum se simte şi ce spune despre următoarea adversară

Simona Halep a oferit prima reactie dupa victoria cu Johanna Konta.

"A fost un meci greu, pentru ca are multa incredere in ea. Setul secund am gasit ritmul potrivit si am stiut cum sa joc. Am jucat destul de bine si sunt fericita cu aceasta victorie", a spus Simona Halep.

Intrebata daca inca mai e racita, Simona Halep a spus ca inca nu e refacuta complet, dar ca se simte bine pe teren: "Ma simt mult mai bine, dar nu sunt inca la 100%. Incerc sa stau linistita si sa ma bucur de joc. Ma simt bine pe teren si asta e important".

Simona Halep a vorbit si despre meciul din optimile de finala, acolo unde o va avea adversara pe slovaca Viktoria Kuzmova.

"Nu o cunosc, n-am jucat impotriva ei. O sa urmaresc cateva imagini cu jocul ei si o sa ma consult cu echipa, insa o sa ma concentrez mai mult asupra jocului meu", a spus Simona Halep.