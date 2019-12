Simona Secrier, mărturisiri cutremurătoare după moartea lui Mihai Constantinescu. Momente cumplite pentru văduva artistului

Simona Secrier a mărturisit la Acces Direct că atât ea, cât şi familia și apropiații lui Mihai Constantinescu, au sperat într-o revenire miraculoasă a artistului.

"Am sperat cu toţii, toţi apropiaţii, toţi prietenii... într-o minune! Îl ştiam un tip aşa vesel, de neclintit chiar şi în faţa bolii. Când suferea, nu voia să spună pentru a nu-i încărca pe cei apropiaţi. Când iubeşti pe cineva şi treci prin aşa ceva, este nevoie de foarte multă putere... Am vorbit cu persoane care au fost în comă şi mi-au spus că ei auzeau, nu puteau să se mişte, dar auzeau. Când am fost la el, am făcut tot posibilul să-l ţin la curent cu anumite lucruri din viaţa noastră. Vorbeam cu el, îi mai citeam rugăciuni sau acatiste. În fiecare zi încercam să fac altceva, ca să nu-l plictisesc. Am încercat să fac tot ce mi-a stat în putinţă. Medicii nu mi-au dat nicio speranţă de la bun început. Eu am crezut şi m-am rugat... Am sperat toţi într-o minune", a spus Simona Secrier.

Mihai Constantinescu a murit la vârsta de 73 de ani, după ce în luna mai a suferit două stopuri cardio-respiratorii şi a intrat în moarte cerebrală. Artistul s-a stins din viaţă pe 29 octombrie la Spitalul de Urgenţă Floreasca din București.