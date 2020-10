Simone Tempestini merge să lupte din nou cu Oliver Solberg în Campionatul European de Raliuri

Simone Tempestini şi Oliver Solberg vor fi la al doilea duel direct după ce, la Roma, nordicul a câștigat, clujeanul încheind pe poziția secundă, diferența dintre cei doi fiind mică. Atunci, la general, Tempestini s-a clasat pe locul 5. De data aceasta, pilotul român, secondat de copilotul Sergiu Itu, va lua startul cu aceeași mașină cu care a obținut cel mai bun rezultat internațional românesc, Citroen C3 R5, cu gândul de a lupta pentru victoria la juniori.

Secretele lui Simone Tempestini, campionul de raliuri al României. Ce simte un pilot când pierde controlul volanului şi alte dezvăluiri

Etapa din Ungaria va reprezenta pentru echipajul de la Napoca Rally Academy un adevărat test înaintea sezonului 2021, an în care principalul obiectiv va fi câștigarea titlului continental la juniori. "La etapa din 6-8 noiembrie vom face proba generală pentru ceea ce reprezinta obiectivul nostru principal pe plan internațional in 2021. Din păcate, trebuia să se întâmple chiar din acest an, dar pandemia ne-a schimbat drastic planurile. Cu siguranță, Simone va lupta pentru primul loc la juniori și o clasare cât mai bună în topul general. Chiar dacă nu avem bugetul bătut în cuie și mai așteptăm niște răspunsuri, suntem optimiști că totul va fi bine", a declarat Marco Tempestini, managerul echipei.

Tempestini / Itu nu va fi singurul echipaj de la NRA, campioana României la echipe, care va fi prezent în Ungaria, Norbert Maior și Francesca Maior fiind incluși în lotul național de juniori anunțat de Federația Română de Automobilism Sportiv. La numai 22 de ani, Norbert a fost marea surpriză a anului și s-a clasat pe locul 3 în Campionatul Național de Raliuri Betano, deși a concurat cu o mașină cu o configurație R2.

"E o bucurie imensă să reușim să luăm startul într-o etapă europeană în acest an ciudat. Mulțumesc echipei mele, federației și Ministerului Tineretului și Sportului pentru sprijinul fundamental pe care l-am primit pentru ca eu să fiu la start. E un vis devenit realitate și voi face totul pentru a reprezenta România cu succes", a spus Norbert.

Deși nu face parte din lotul inițial anunțat de federație, Simone Tempestini este gata să obțină inca un rezultat mare pentru România la etapa la care vor lua startul nu doar piloți care participă în mod regulat în european, dar și mulți din Campionatul Mondial (WRC). "Am fost luat prin surprindere de decizia pe care a luat-o federația cu privire la înființarea lotului național de juniori, lucru care în sine mă bucură, doar că îmi pare rău că, se pare, nu fac parte din acest proiect. Este important că federația și MTS arată deschidere spre programele internaționale de top, singurele care pot să facă să crească sportul nostru. Chiar dacă nu sunt parte din lot, voi reprezenta cu mândrie România, cum am făcut în toți acești ani pe plan internațional. Sper să fim capabili să obținem și în Ungaria, un rezultat cu care să bucurăm fanii din România ", a spus Simone Tempestini, fost campion mondial de juniori în 2016.

Simone Tempestini, pentru a cincea oară campion naţional de raliuri al României. A cucerit titlul la Transilvania Rally

Peste 100 de echipaje sunt așteptate să ia startul la etapa de campionat european, care are loc în perioada 6-8 noiembrie în Ungaria. Printre cei care și-au anunțat deja prezența sunt norvegianul Andreas Mikkelsen (locul 4 mondial în 2019), Yoann Bonato (dublu campion al Franţei), Craig Breen (campinul Irlandei) sau Mikolaj Marczyk (campionul Poloniei).