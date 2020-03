SIMULĂRI EXAMENE NAŢIONALE 2020. Tot ce trebuie să ştie elevii claselor a VIII-a şi a XII-a

PROCEDURA privind organizarea si desfasurarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureal national, in anul scolar 2019-2020

I. DISPOZITII GENERALE

Art.1-(1) In baza prevederilor OMEC nr. 3066/20.01.2020, prezenta procedura reglementeaza organizarea si desfasurarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national in anul scolar 2019-2020, numite in continuare simulari nationale.

(2) Simularile nationale se organizeaza pentru elevii claselor a VIII-a, respectiv a XII-a/a XIII-a seral/frecventa redusa.

COORDONAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII SIMULARILOR NATIONALE

Art.2 - (1) La nivel judetean/al municipiului Bucuresti, coordonarea organizarii si desfasurarii simularilor nationale in anul scolar 2019-2020 este asigurata de comisia judeteana/a

municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti.

(2) In unitatile de invatamant, organizarea simularilor nationale este asigurata de comisii de organizare a simularii nationale, in conformitate cu prevederile din prezenta procedura.

Art. 3 - (1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti isi exercita atributiile in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIll-a, valabila pentru anul scolar 2019-2020, conform prevederilor Ordinului MEN nr. 4916/2019, respectiv cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat national valabila pentru anul 2020, conform prevederilor Ordinului MEN nr. 4950/2019 astfel:

a) raspund de organizarea si de desfasurarea simularilor nationale in conditiile stabilite prin metodologii si proceduri ale MEC, pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;

b) deleaga inspectori scolari de specialitate/metodisti ai casei corpului didactic, reprezentanti ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea tuturor activitatilor din cadrul simularilor nationale;

c) asigura o solutie de rezerva, la nivelul centrului de comunicare, in cazul in care apar probleme tehnice sau speciale, conform planului pentru situatii speciale,elaborat la nivelul

inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;

d) coordoneaza activitatile de preluare si de transmitere a subiectelor si a baremelor pentru simularile nationale catre unitatile de invatamant;

e) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul incheierii probei.

(2) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIll-a si comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti informeaza unitatile de invatamant gimnazial si liceal din subordine despre prevederile OMEC nr. 3066/20.01.2020 privind organizarea simularilor nationale, precum si despre prevederile prezentei proceduri.

Comisia de organizare a simularii nationale din unitatea de invatamant se compune din:

a) presedinte: directorul unitatii de invatamant in care se desfasoara simularea nationala in anul scolar 2019-2020;

b) vicepresedinte: un director adjunct sau un profesor din unitatea de invatamant, avand gradul didactic I sau II;

C) secretar: un cadru didactic din unitatea de invatamant cu abilitati in operarea pe calculator/informatician;

d) membri: 1-5 cadre didactice, din unitatea de invatamant, de regula avand gradul didactic I sau II, cu abilitati in operarea pe calculator;

e) asistenti:cate 2 cadre didactice pentru fiecare sala in care se desfasoara simularea nationala, cadre didactice care sunt incadrate in unitatea de invatamant in care se desfasoara simularile nationale in anul scolar 2019-2020 si au alta specialitate decat cea la care se sustine proba;

f) profesori evaluatori: cadre didactice de specialitate, de regula din unitatea de invatamant in care se desfasoara simularile nationale, cu atributii in evaluarea lucrarilor scrise.

Atributiile comisiei de organizare a simularii nationale din unitatea de invatamant

a) raspunde de organizarea si desfasurarea simularilor nationale in unitatea de invatamant;

D) preia, de la secretariatul unitatii de invatamant liceal, centralizarea optiunilor pentru proba scrisa la alegere (in functie de filiera, profil, specializare), din fisele de inscriere la

examenul de bacalaureat national 2020;

C) asigura conditiile tehnice necesare procesului de transfer/preluare/multiplicare a subiectelor;

d) asigura numarul optim de sali in care se sustin probele si le pregatesc pentru simularile nationale; la simularile nationale elevii vor fi asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica, la nivel de unitate de invatamant;

e) asigura existenta, in numar suficient, a copiatoarelor pentru multiplicarea subiectelor;

f) asigura, sub coordonarea presedintelui comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, numarul corespunzator al colilor tipizate si a consumabilelor necesare bunei desfasurari a

simularilor nationale;

9) realizeaza, sub semnatura, instruirea asistentilor cu privire la desfasurarea simulariior nationale;

h) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul incheierii probei;

i) multiplica subiectele intr-un numar egal cu numarul elevilor si asigura distribuirea subiectelor, in plicuri sigilate, la fiecare clasa, in numar egal cu numarul elevilor din sala de clasa respectiva;

j) aplica stampila unitatii de invatamant peste coltul inchis si lipit al lucrarii, fara a semna lucrarea, inainte de iesirea primului elev din sala in care se sustine proba;

K) ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara simularile nationale sa aiba acces doar persoanele implicate in simularile nationale si cele autorizate de comisia judeteana/a

municipiului Bucuresti, fara a permite accesul altor persoane;

|) primeste de la asistenti, cu proces-verbal, lucrarile de evaluat;

m) raspunde de asigurarea securitatii si a integritatii lucrarilor scrise, pe perioada in care ele se afla in unitatea de invatamant;

n) pregateste lucrarile de evaluat prin amestecare, numerotare si distribuire in numar epal profesorilor evaluatori din unitatea de invatamant in care se organizeaza simularile nationale;

0) asigura desfasurarea activitatii de evaluare a lucrarilor scrise cu profesori evaluatori, de regula din unitatea de invatamant in care se desfasoara simularile nationale.

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBELOR SCRISE

Art.6 - (1) Prezentarea presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si membrilor comisiei de organizare la unitatea de invatamant in zilele de desfasurare a simularilor nationale se face in intervalul orar 7% - 7%, Asistenti se prezinta la unitatea de invatamant la ora 8%, iar profesorii evaluatori la ora 14%. Probele la simularile nationale incep la ora 9%, moment in care, in fiecare sala, se deschid plicurile sigilate care contin subiectul multiplicat. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8%.

(2) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise pentru simularii nationale pentru elevii clasei a VIIl-a este de doua ore, incepand din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui candidat.

(3) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise pentru simularea examenului de bacalaureat national este de trei ore, incepand din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui candidat.

(4) in situatia in care nu pot fi respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Procedura operationala nr. 32620/27.05.2019 privind activitatea de supraveghere audio-video, persoana responsabila cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video va fi desemnata dintre membrii comisiei de organizare a simularii nationale din unitatea de invatamant, de catre presedintele acestei comisii.

Art.7 - Transmiterea subiectelor pentru simularile nationale este asigurata de Centrul National de Evaluare si Examinare, care are si obligatia de a informa inspectoratele scolare cu privire la etapele procesului de transfer/preluare arhive subiecte/bareme.

Art.8 - (1) Desfasurarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se face in conformitate cu prevederile art. 17 din Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, valabila pentru anul scolar 2019-2020.

(2) Desfasurarea probelor scrise pentru simularea examenului de bacalaureat national se face in conformitate cu prevederile art. 54-61 din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat national, valabila pentru anul 2020.

(3) La simularile nationale, stampila-tip este stampila unitatii de invatamant.

EVALUAREA PROBELOR SCRISE

Art. 9- (1) Evaluarea lucrarilor scrise se realizeaza astfel: fiecare lucrare este evaluata de doi profesori evaluatori; in situatia in care nu sunt suficienti profesori de specialitate in unitatea de invatamant, exista posibilitatea evaluarii si de catre un profesor din afara unitatii de invatamant.

(2) Nota fiecarei lucrari de la simularea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se stabileste in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) si (2) din OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020.

(3) Nota fiecarei lucrari de la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national se stabileste in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) si (2) din OMEN nr. 4950/2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national — 2020.

Art.10 Rezultatele obtinute la simularile nationale nu se contesta.

V. DISPOZITII FINALE

Art. 11 - Pentru simularile nationale se pot utiliza tipizate tiparite pentru anul scolar in curs sau pentru anii scolari precedenti.

Art. 12- Pentru elevii cu deficiente/cerinte educationale speciale care participa la simularile nationale din anul scolar 2019-2020 se aplica prevederile art. 31 si art. 32 din Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, valabila pentru anul scolar 2019-2020, prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (2) si

(3) din Merodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat nationali, valabila pentru anul 2020, respectiv prevederile PROCEDURII nr. 26361/2020 cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de spectru autist/tulburari specifice de invatare care sustin examenele nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat — sesiunea 2020.

Art. 13- Comisiile din unitatile de invatamant in care se desfasoara simularile nationale au obligatia sa informeze telefonic, in cel mai scurt timp, comisiile judetene/a municipiului Bucuresti cu privire la eventualele nereguli care apar in procesul de transmitere a subiectelor pentru simularile nationale.

Art. 14 - (1) Prezenta si rezultatele elevilor la simularile nationale se inregistreaza in aplicatia informatica SIIIR. Rezultatele obtinute la simularile nationale nu vor fi afisate si nu vor fi facute publice.

(2) Rezultatele obtinute de elevi la simularile nationale sunt comunicate acestora si analizate la nivelul fiecarei clase, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptarii masurilor adecvate pentru imbunatatirea performantelor scolare.

(3) La solicitarea scrisa a elevului sau a parintelui/tutorelui, notele obtinute la simularile nationale pot fi trecute in catalog.

(4) Lucrarile scrise ale elevilor care au sustinut simularea se arhiveaza si se pastreaza, pana la sfarsitul anului scolar urmator, in unitatea de invatamant din care provin acestia.

Art. 15 - (1) Fiecare unitate de invatamant analizeaza rezultatele la simularile nationale pentru elevii pe care ii scolarizeaza si elaboreaza un raport pe care il transmite inspectoratului scolar. Raportul include un plan de actiune care cuprinde masurile de remediere acolo unde acest fapt se impune.

(2) Inspectoratele scolare analizeaza rezultatele simularilor nationale si elaboreaza un raport pe baza rapoartelor unitatilor de invatamant. Raportul include un plan de actiune care cuprinde masurile de monitorizare, control si remediere acolo unde acest fapt se impune.

(3) Raportul se transmite Ministerului Educatiei si Cercetarii in termen de maximum o luna de la afisarea rezultatelor simularilor nationale.

(4) Unitatile de invatamant care obtin rezultate necorespunzatoare la simularile nationale sunt monitorizate si indrumate constant de catre inspectoratul scolar, in vederea cresterii calitatii educatiei.

Art. 16- Unitatile de invatamant iau toate masurile necesare pentru ca activitatea didactica a claselor neimplicate in simularile nationale sa se desfasoare in mod corespunzator, dupa un program stabilit de catre conducerea unitatii de invatamant.

Calendar Simulare Evaluarea Nationala 2020, pentru elevii de clasa a VIII-a:

23 martie 2020 - Limba si literatura romana – Proba scrisa

24 martie 2020 - Matematica – Proba scrisa

25 martie 2020 - Limba si literatura materna – Proba scrisa

3 aprilie 2020 - Comunicarea rezultatelor

Calendar Simulari BAC 2020:

23 martie 2020 - Limba si literatura romana – Proba scrisa – Proba E) a)

24 martie 2020 - Matematica sau Istorie – Proba obligatorie a profilului – Proba E) c)

25 martie 2020 - Limba si literatura materna – Proba scrisa – Proba E) b)

26 martie 2020 - Proba la alegere a profilului si specializarii – Proba scrisa – Proba E) d)

3 aprilie 2020 - Comunicarea rezultatelor