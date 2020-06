Singura elevă din Brăila care a luat Bacul cu nota 10 vrea să devină profesoară de Limba română

Eleva spune că, deşi a fost conştiincioasă şi a învăţat pe tot parcursul liceului, nu se aştepta să ia Bacul cu notă maximă.

”Am fost puţin şocată, pentru că nu mă aşteptam, deşi cunoscuţii îmi tot spuneau că o să obţin 10. Apoi mi-am revenit şi am fost foarte bucuroasă. Am fost un copil care a fost dedicat studiului în toţi anii de şcoală. Am lăsat deoparte orice activitate care-mi putea distrage atenţia de la studiu, iar acum a venit rezultatul”, a declarat Marina pentru sursa citată.

Adolescenta vrea să urmeze cursurile Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti, pentru că îşi doreşte să devină profesor de Limba română. Ştie că salariul de profesor nu e mare, dar scopul ei este unul nobil.

”Vreau să devin profesor de română, mă pasionează foarte mult limba română. Am participat la numeroase concursuri de creaţie, vreau să socializez cu elevii, să le fiu alături. Vreau să contribui la rezultatele lor frumoase, iar asta va conta mai mult decât salariul de profesor, care ştiu că nu e mare”, a relatat adolescenta.

Marina precizează că nu a făcut meditaţii, orele de la şcoală fiindu-i suficiente. Ea le-a mulţumit profesorilor care au contribuit la succesul ei la Bac: "Aş dori să le mulţumesc: la Limba română - domnului profesor Kiţu Daniel, la Istorie - domnului profesor Aftodor Ştefan şi la Sociologie - doamnei profesor Popa Rodica”, a spus proaspăta absolventă pentru DEBRAILA.ro.

Marina Zafiu este pasionată de poezie. Pe care o şi citeşte, dar o şi scrie. Tema preferată, iubirea.

După absolvirea facultăţii, adolescenta nu intenţionează să mai revină în oraşul natal, ci să se stabilească la Bucureşti sau Cluj, oraşe pe care le consideră mai dezvoltate şi care-i pot oferi mai multe oportunităţi de dezvoltare.

Marina este singura elevă din Brăila care a obţinut media 10 la Bac, judeţul înregistrând, înainte de contestaţii, o rată de promovare de 68,96%, mai mică decât cea din 2019. Judeţul Brăila este poziţionat pe locul 7 în topul naţional.

La Colegiul ”Murgoci”, rata de promovare la Bacalaureat a fost de de 100%.