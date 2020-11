Situaţie disperată în spitalele din ţară. Rudele bolnavilor care nu au locuri la ATI, apel disperat: Ajutaţi-mă să salvăm o viaţă

"Are nevoie urgentă de un spaţiu la ATI. Nu este niciun loc în ţară şi nu ştiu încotro să vorbesc, să sun. Va rog din suflet, daca stiti un loc in tara, va rog din suflet dati-mi un apel, un mesaj. Va rog, ajutati-ma sa salvam o viata. Omul acesta nu a facut rau la nimeni, a ajutat pe cine a putut, va rog din suflet , dati share. Avem nevoie de ATI, avem nevoie de o camera la ATI pentru fratele meu. I-a scazut concentratia la 80 la suta, va rog din suflet" a spus bărbatul în lacrimi, în apelul pentru fratele său, infectat cu COVID.

În 31 octombrie, fratele bărbatului, Sorin, scria pe Facebook că a leşinat în timp ce se pregătea să meargă la spital, acolo unde a făcut testul COVID.

"Astăzi in jurul orei 09:00 ieșisem cu Mihaela, ma pregăteam să merg la Spital, dar am leșinat stând pe băncuța din fața casei, am picat drept în nas. Vecinii mei buni Adi și Raluca au chemat salvarea care a sosit foarte repede. M-au examinat și apoi m-au transportat la Spitalul Județean unde am făcut o radiografie la plămâni, după aceea am mers la containerul pentru testare Covid. Exista un cort albastru încălzit pentru pacienții care așteaptă sa fie testați, existî sala de ședințe în care se poate sta foarte confortabil până ajunge fișa ta de la radiograf. Mi s-au prelevat probele pentru testul COVID-19, m-a consultat și un neurolog, a zis ca totul e bine, mi-au pus o perfuzie și pe la ora 14:30 am fost gata. Sunt foarte recunoscător personalului de pe Ambulanță, personalului din Spitalul Județean Sibiu. Sunteți niște eroi!", scria bărbatul pe pagina de socializare.

O zi mai târziu, bărbatului i-a fost confirmat diagnosticul: "Tocmai am primit rezultatul și am Covid."

Sorin Boica se pare că se implica în ajutarea oamenilor din toată țara, împărțind produse necesare și chiar măști și încurajând oamenii să stea acasă. Anul acesta, în august, cei doi frați și-au pierdut și tatăl.