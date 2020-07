Situaţie incredibilă la Spitalul din Târgu Jiu! O singură infirmieră are grijă de 45 de pacienţi infectaţi cu coronavirus

Elena Vlad, medic pneumolog la Spitalul Judeţean de Urgenţă Gorj, a dezvăluit condiţiile în care se lucrează în secţia de Infecţioase, cu pacienţi Covid-19. În momentul în care doctorul a fost de gardă, infirmieră se plângea de faptul că nu mai face faţă singură solicitărilor bolnavilor şi a aparţinătorilor.

'"În ultima gardă pe care am efectuat-o în urmă cu cinci zile de la Boli Infecţioase, o secţie repartizată pe două pavilioane, la 45 de pacienţi internaţi în momentul gărzii mele era o singură infirmieră. Cum poate să dea masa la 45 de oameni, să spele saloane şi grupuri sanitare? Acolo sunt oameni care primesc pachete în fiecare zi. Pachete foarte grele de cărat pentru că se aduce inclusiv apă pentru băut. Acea infirmieră căra trei ore la apă şi pachete care se aduc în fiecare zi. În plus, aduna o mulţime de gunoaie, pentru că rezulta o cantitate mare de gunoaie. Infirmiera mi s-a adresat cu lacrimi în ochi şi mi-a spus: «Doamna doctor, faceţi ceva pentru că am să mor»", a relatat doctoriţa.

Managerul interimar al spitalului a recunoscut faptul că există o singură infirmieră la Secţia de Boli Infecţioase, însă susţine că a mai fost detaşată o persoană şi urmează să fie angajate altele.

"La secţia de Boli Infecţioase s-a mărit capacitatea de internare a bolnavilor de COVID-19. Am făcut o suplimentare de 25 de paturi, ajungându-se la un număt total de 76 de locuri, prin mutarea Secţiei Dermatologie. Ieri a fost delegată o infirmieră la Secţia de Boli Infecţioase, iar în cursul zilei de astăzi vot fi scoase la concurs mai multe posturi de îngrijitor şi infirmier, pe perioadă determinată, care să deservească Secţia de Boli infecţioase", a precizat directorul Vienescu.