Şoc în cinematografie, un important regizor a murit la 55 de ani. În două luni urma să facă un nou film

Autor a opt lung-metraje, Pol Cruchten şi-a dedicat toată viaţa filmului, iar în luna septembrie avea în plan să turneze o a noua peliculă. Jeanne Geiben și compania de producție Red Lion au anunțat moartea acestuia, miercuri după-amiază. "Pol Cruchten a murit în timp ce se afla la La Rochelle. Cauza decesului nu este cunoscută încă", se spune înj comunicatul oficial.

Născut la 30 iulie 1963 la Pétange, Pol Cruchten a absolvit Școala de Studii de Film de la Paris (ESEC). Este autorul a opt filme de lung metraj, iar în septembrie se pregătea să filmeze în Mauritania al nouălea său film, Visage(s) d'Afrique.

De remarcat că primul său film, Hochzaeitsnuecht (Noaptea nunţii), este în continuare singurul film al unui regizor din Luxemburg care a fost prezentat în selecția oficială a Festivalului de Film de la Cannes, în 1992. A turnat un film în Statele Unite, Boys on the Run, a avut un mare succes cu Perl oder Pica (Mici secrete) şi a câştigat mai multe premii internaţionale cu documentarul "The Supplication". A regizat, de asemenea, Never Die Young (foto), un documentar atipic, care este probabil cea mai personală lucrare a sa.