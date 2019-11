Şoc în showbiz. Cântăreaţa care s-a sinucis era victima hărţuirii online. Fostul iubit o şantaja cu imagini inedecente

Cadavrul fostei componente a grupului Kara a fost descoperit duminică în reşedinţa sa din Cheongdam, un cartier rezidenţial din Seul. Poliţia locală, care anchetează cauzele decesului, privilegiază pista unei sinucideri, potrivit agenţiei de presă Yonhap.



Dacă această ipoteză va fi confirmată, va fi pentru a doua oară în decurs de o lună când o vedetă din universul extrem de competitiv al muzicii pop coreene îşi pune capăt zilelor. În mai, Goo Hara, în vârstă de 28 de ani, a prezentat scuze publice în faţa fanilor ei după spitalizarea sa în urma unei tentative prezumtive de suicid, dezvăluind că se simţea "chinuită de un anumit număr de probleme".

Dramă în muzică, idolul a milioane de adolescenţi a murit la doar 28 de ani. Acum trei săptămâni lansase o super-piesă VIDEO



Moartea sa a determinat publicarea unei petiţii online pe site-ul Biroului preşedintelui sud-coreean, în care se solicită pedepse mai severe contra hărţuirii online şi a comentariilor abuzive publicate pe internet. Petiţia a atras într-o singură zi peste 20.000 de semnături.



Cântăreaţa Goo Hara a fost anul trecut victima unui şantaj din partea unui fost iubit, Choi Jong-bum, un frizer care, după despărţirea cuplului, o ameninţa cu publicarea unor înregistrări video cu caracter sexual şi cu "distrugerea carierei (sale) artistice". Imagini filmate cu camere de supraveghere o arătau pe cântăreaţă în timp ce stătea în genunchi în faţa lui, aparent pentru a îl implora să nu facă publice acele înregistrări.



Bărbatul a fost condamnat în luna august pentru mai multe infracţiuni, inclusiv pentru tentativă de şantaj, şi a primit o pedeapsă de închisoare cu suspendare. În pofida acestor aspecte, cântăreaţa a devenit ţinta unui număr mare de comentarii răuvoitoare pe internet. Înainte de descoperirea cadavrului ei duminică, pe contul ei de Instagram puteau fi citite numeroase comentarii umilitoare legate de aspectul ei fizic şi de relaţia cu fostul ei iubit.



Goo Hara a cântat între anii 2008 şi 2015 în trupa Kara, unul dintre cele mai în vogă grupuri de K-pop. După destrămarea trupei, ea s-a lansat într-o carieră solo. Săptămâna trecută, artista sud-coreeană încheiase un turneu în Japonia.



Rata sinuciderilor din Coreea de Sud este una dintre cele mai mari din lume. Potrivit guvernului de la Seul, sinuciderea este una dintre principalele cauze de mortalitate în rândul persoanelor sub 40 de ani. Tulburările mintale rămân o chestiune tabu în Coreea de Sud, fapt care descurajează multe persoane să ceară ajutor.



Moartea cântăreţei Goo Hara aminteşte de decesul în luna octombrie al bunei sale prietene Sulli, o altă vedetă K-pop, la rândul ei victima unor îndelungate hărţuiri online.



"În urmă cu nu foarte mult timp, am pierdut pe cineva în urma unor comentarii pline de ură şi acest lucru nu trebuie să se mai repete. Vă rugăm, apăraţi-i pe oameni de aceste comentarii pline de ură şi de criticile care se propagă ca un virus", se afirmă în textul acestei petiţii.



În spatele paietelor şi a ţinutelor glamour, universul muzicii K-pop este renumit pentru competitivitatea sa exacerbată. Renunţarea la viaţa privată, hărţuirile online şi presiunea de a menţine în orice moment o imagine publică perfectă reprezintă preţul pe care trebuie să îl plătească vedetele acestui stil muzical.



Staruri precum Goo Hara şi Sulli sunt selecţionate de la vârste foarte fragede de agenţii de impresariat şi management artistic, înainte de împlinirea vârstei de 15 ani şi trăiesc sub un control strict, participând la evenimente publice organizate pe bandă rulantă - concerte, acţiuni de promovare, repetiţii şi antrenamente fizice.



"Trebuie să fim atenţi la fiecare dintre acţiunile noastre şi nu putem să ne împărtăşim suferinţele cu nimeni, nici măcar cu prietenii şi cu familiile noastre", dezvăluia Goo Hara în acest an.



"Aveţi dreptul la liberă exprimare, dar aţi putea, vă rog, să reflectaţi de două ori înainte de a publica un comentariu răuvoitor?", a adăugat ea, adresându-se internauţilor.



"Poate că nu ai putut să auzi vocile pline de iubire şi de sprijin, pentru că ele erau acoperite de mesajele pline de ură", a scris unul dintre fani pe contul de Instagram al cântăreţei.



"Câte alte victime după Sulli şi Goo va trebui să numărăm înainte de a înţelege suferinţa pe care o cauzează comentariile răuvoitoare?", a scris un alt fan pe internet.