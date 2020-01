Şocant, o actriţă din "Captain America" şi-a omorât mama. Este acuzată de crimă de gradul doi

Mama actriţei, Patricia “Tee” Fitzgerald (68 ani) a fost găsită decedată în propria locuinţă pe data de 20 decembrie. În primă fază nu au existat indicii cu privire la cine a comis fapta, iar poliţia a anunţat după câteva zile că are un cerc de suspecţi, pentru ca marţi, în ultima zi a anului, să o aresteze chiar pe fiica femeii, Molly, aceasta putând fi eliberată pe o cauţiune de 500.000 de dolari.

Fanii lui "Captain America: The First Avenger" au putut-o vedea pe Molly în acest film, ea fiind deopotrivă actriţă, regizor şi producător. Femeia de 38 de ani a lucrat mai ales în filme cu buget redus, între care The Lawful Truth, din 2014, sau The Creeps, din 2017. În Captain America ea a jucat rolul Stark Girl şi a lucrat ca asistent al regizorului Joe Johnson.