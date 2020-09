Sorina, fetiţa înfiată cu scandal acum un an de o familie de români, a fost readoptată în SUA: "Nu vreau în România"

Fetiţa înfiată de familia Săcărin a fost readoptată la New York de părinții ei, asta pentru că procedura este complet distinctă de adopția din România. Conform legilor din New York, și în urma ei, Sorina a căpătat certificat de naștere american, la fel ca un copil născut în SUA.

”După toată nebunia prin care am trecut, am readoptat-o și aici în America, că să aibă și toate actele americane, dar și momentul de bucurie, când spune judecătorul: ’ești adoptat!’ Momentul acela ne-a fost furat în România. N-am vrut s-o privăm de el”, spune Ramona Săcărin, mama Sorinei pentru Spotmedia.ro.

Sorina a fost întrebată dacă vrea să se întoarcă în România, iar răspunsul ei a fost extrem de ferm: "Nu. Eu, Eva și Adam (frații ei – n.red.) nu vrem să mergem în România. Nu vreau în România”.

”Trăiește în prezent, este conectată la tot ce i se întâmplă. Pe măsură ce va crește va trece la sentimente mai bune, o să viziteze România și o va vedea și din altă perspectivă. Deocmadata pentru ea România nu a avut prea multe de oferit și atunci are această reacție de adversitate. Sper să ajungă la sentimentele pe care le avem noi față de România”, a mai spus mama Sorinei pentru aceeaşi sursă.

Avocatul Poporului: "Monitorizarea post-adopţie arată că demersul a fost favorabil minorei"

Avocatul Poporului afirmă că autorităţile publice şi-au însuşit recomandările instituţiei în "cazul Sorina" - fetiţa luată cu forţa din casa asistentului maternal care a crescut-o şi dusă în familia care a adoptat-o, iar monitorizarea post-adopţie arată că demersul a fost favorabil copilei.

Într-un comunicat de presă transmis de Avocatul Poporului se arată că, în urma apariţiei în presă, în luna iunie 2019, a cazului preluării spre adopţie a minorei Sorina Săcărin (Lucan înainte de adopţie), instituţia s-a sesizat din oficiu, a iniţiat o amplă anchetă, a identificat o serie de deficienţe în derularea procesului şi a emis recomandări către: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Consiliul Judeţean Mehedinţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Mehedinţi, Primăria Oraşului Baia de Aramă.

"În cadrul investigaţiilor şi demersurilor realizate pe parcursul a aproape un an de zile, Avocatul Poporului a constatat că autorităţile publice implicate şi-au însuşit Recomandările instituţiei, situaţia minorei este gestionată conform prevederilor legale în vigoare, iar documentele de monitorizare post-adopţie exprimă favorabilitatea acestui demers, recomandând continuarea lui.

Totodată, urmare a unei alte recomandări formulate de către Avocatul Poporului, ANPDCA a dat asigurări că, printr-un alt proiect, asistenţii maternali vor beneficia de formare profesională, mai ales sub aspectul asigurării unui suport emoţional adecvat, atât pentru copilul adoptabil, cât şi pentru asistentul maternal şi, eventual familia acestuia în vederea realizării cu succes a integrării copilului în familia adoptatoare", scrie în comunicat.