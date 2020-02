Sorina Pintea: "Am convingerea că medicul ştia"

Sorina Pintea a declarat miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că în perioada în care a fost ministru al Sănătății, i-au fost aduse la cunoștință mai multe cazuri ale unor cabinete stomatologice unde se practica analgosedarea fără a exista un compartiment de ATI, așa cum prevede legea.

„În perioada în care am deținut portofoliul Sănătății mi-au fost aduse la cunoștință două cazuri de care știam. În perioada în care se verificau diplomele medicilor, având în vedere că am avut acele cazuri de medici falși, am dispus un control pe care să-l efectueze Direcțiile de Sănătate Publică, inclusiv la cabinetele stomatologice. Probabil că de aceea, în perioada respectivă, lucrurile s-au petrecut în litera legii

Rămân foarte surprinsă de acțiunea celor de la Direcția de Sănătate Publică Argeș. Primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă era să suspende autorizația de funcționare a acelei clinici. Acea clinică, până la finalizarea anchetei dispusă de Minister, nu poate să funcționeze pentru că a efectuat acte medicale necuprinse în autorizația de funcționare. Fiecare cabinet medical, fiecare clinică, fiecare spital primește o autorizație de funcționare pe baza unei structuri aprobate de Ministerul Sănătății. Deci dacă acea clinică a făcut altceva decât scrie în autorizație, autorizația trebuie suspendată și clinica, închisă.

Din punctul meu de vedere, Colegiul Medicilor Stomatologi ar trebui să ia măsuri urgente”, a mai spus Sorina Pintea.

