Soţia şi fiica premierului libanez, rănite în exploziile de la Beirut. Un important lider politic şi-a pierdut viaţa

Cel puţin 70 de persoane au murit şi 2.200 au fost rănite în explozia puternică ce a zguduit marţi capitala Libanului şi care s-a produs în zona portului, potrivit unor surse medicale şi de securitate citate de Reuters.

70 de persoane decedate au fost transportate la spitale din Beirut, potrivit unei surse medicale şi a uneia de securitate, după ce anterior mai multe surse au anunţat că există zeci de răniţi în oraş în urma exploziei. Între cei decedaţi se află secretarul general al Partidului Kataeb, "Falangele libaneze", Nazar Najarian, care a fost dus în comă la spital, unde nu a mai putut fi salvat.

Pe de altă parte, se relatează că exploziile violente care au zguduit marţi zona portului din Beirut ar fi putut fi cauzate de ''materiale explozive'' confiscate şi stocate într-un depozit de ''ani de zile'' a declarat marţi un responsabil din domeniul securităţii.

"Se pare că a fost un depozit care avea materiale explozive confiscate de ani de zile şi s-ar părea că ar fi vorba de materiale foarte explozive", a declarat directorul general al Siguranţei generale, Abbas Ibrahim, care s-a deplasat în zonă. "Serviciile în cauză efectuează ancheta în acest caz, vor spune care este natura incidentului", a adăugat el.

#Lebanese media reporting that the daughter of the Prime Minister, his wife, and a number of his advisers were injured after #Beirutexplosion.#PrimeMinister has announced that tomorrow will be a ‘national day of mourning’. Following an enormous explosion in #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/LSRKNzVecP