Sportul românesc iese din carantină. Klaus Iohannis a anunţat că sportivii de performanţă pot intra în cantonamente

"Sportivii de performanţă vor putea, în condiţii foarte speciale, care vor fi detaliate de specialişti, să înceapă cantonamentele, dar nu vor începe competiţiile sportive decât după o perioadă suficient de lungă de pregătire. Atenţie, sportivii de performanţă! Bazele sportive nu se redeschid pentru amatori. Atenţie, ca să nu fim greşit înţeleşi! Cantonamentele, dar numai în condiţii speciale, pentru profesionişti", a spus Klaus Iohannis, după o întrevedere cu membri ai guvernului pe tema relaxării din 15 mai a resticiţiilor impuse după izbucnirea pandemiei de coronavirus.

Duminică, Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat că se pregăteşte un cadru legislativ pentru reluarea competiţiilor şi că doar în momentul în care va exista siguranţa că totul este sub control vor începe competiţiile. El a menţionat că ridicarea restricţiilor după expirarea stării de urgenţă nu trebuie înţeleasă ca o permisiune de reluare a tuturor activităţilor sau antrenamentelor. "Ridicarea restricţiilor se va face treptat şi cu mare precauţie. Lucrăm cu Ministerul Sănătăţii în acest sens. Competiţiile vor începe doar în momentul în care ne vom asigura că ţinem totul sub control, că există un cadru de siguranţă maximă şi, în mod obligatoriu, când va exista o perioada de pregătire înainte reluării competiţiilor. Lucrăm la aceste scenarii, se întâmplă aceleaşi lucruri peste tot în lume, mai avem de aşteptat. Trebuie să fim cumpătaţi, trebuie să avem răbdare, că am văzut că avem şi câteva exemple negative", a explicat ministrul.

Klaus Iohannis a ţinut să sublinieze că "măsurile de relaxare şi mişcare mai liberă , nu se aplică localităţilor aflate în carantină. Această relaxare va avea loc doar atunci când ni se spune de la experţi ca pericolul este diminuat".