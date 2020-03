STARE DE URGENŢĂ ÎN ROMÂNIA din cauza coronavirusului: plafonarea preţurilor unor medicamente, angajări în spitale fără concurs

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat luni că a semnat decretul privind declanşarea stării de urgenţă în România pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului în România. "Toate masurile detaliate se regasesc in decretul emis astăzi si vor intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial", a anunţat şeful statului.

RomaniaTV.net vă prezintă măsurile din domeniul sanitar după decretarea stării de urgenţă:

- pe perioada stării de urgență, dacă va fi nevoie, se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală

- serviciile medicale pentru tratarea cazurilor de infectare cu noul coronavirus și a complicațiilor acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

- în structurile Ministerului Afacerilor Interne, în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială să se poată angaja fără concurs personalul necesar pentru a suplimenta nevoile medicale apărute.

- asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea de materiale, echipamente și medicamente în perioada pandemiei prin procedura de achiziție directă.

- simplificarea proceduri de decontare și alocare a banilor, astfel încât în domeniul sanitar să se poată realiza rapid toate operațiunile necesare.

Citeşte şi: Klaus Iohannis: Începând se azi se institutie stare de urgenţă pe tot teritoriul Romaniei pentru 30 de zile