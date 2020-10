Starea de sănătate a lui Liviu Dragnea s-a agravat în puşcărie. "Situaţia este dramatică. Se înrăutăţeşte pe zi se trece"

Surse apropiate fostului lider PSD au precizat că Liviu Dragnea ar putea paraliza în cazul în care nu va fi operat de urgenţă. Fostul politician ar suferi de sciatică paralizantă stânga.

"Situația este dramatică. Se înrăutățește pe zi se trece. Confirm că starea este foarte gravă, n-aș putea să spun eu în mod direct, sunt avocat, dar din moment ce familia a transmis un asemenea mesaj, așa este. Penitenciarul nu a înțeles, începând din 26 iunie, să-l și protejeze”, a declarat Flavia Teodosiu, la Antena 3.

Avocatul fostului lider PSD a afirmat că "în mod normal, (Liviu Dragnea) ar trebui scos la muncă".

"Eu am obținut o hotărâre judecătorească prin care se arată că i-a fost îngrădit dreptul la muncă. Penitenciarul, ca urmare a unor solicitări, nu a înțeles să găsească o soluție până astăzi", a spus Flavia Teodosiu, conform sursei citate.

La începutul lunii octombrie, Liviu Dragnea a ajuns la medic în Penitenciarul Rahova, deoarece are dureri insuportabile la coloana vertebrală. Fostul lider al PSD urmează programe de recuperare şi i s-a făcut şi un RMN. Dezvăluirea a fost făcută de Irina Tănase, logodnica lui Liviu Dragnea.

"Se simte rău din cauza problemelor de sănătate și a izolării de 23 de ore din 24. Are o hernie lombară și una cervicală, de care se știe de dinainte de condamnare. (...) Aceste probleme de sănătate s-au agravat foarte tare în ultimele trei luni. A fost retras de la muncă și stă 23 de ore în cameră. Doar o oră iese la plimbare. (...) Noi ne-am adresat unor instituții pentru a soluționa.

Există două mari probleme: dreptul la muncă și la sănătate. Ne-am adresat instanței pentru dreptul de muncă. Am câștigat, dar de două săptămâni nu s-a aplicat decizia instanței. (...) Am făcut o sesizare și la Avocatul Poporului. (...) Erau încălcate niște drepturi. (...) Au emis o serie de recomandări spre ANP pentru a îndrepta aceste reguli. (...) Bănuiala mea este că sunt presiuni foarte mari asupra celor din penitenciar. ”, a afirmat Irina Tănase, la Realitatea Plus.

Șeful PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv în 2019 de Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani și jumătate de închisoare în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.

Sentința este definitivă. Completul de 5 judecători a menținut astfel sentința dată în primă instanță.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a transmis, recent, după acuzaţiile făcute de avocata lui Liviu Dragnea, că sistemul penitenciar asigură aplicarea regimului de detenţie şi de recuperare nediscriminatoriu., în mod unitar. De asemenea, ANP precizează că se asigură tratamentul recuperatoriu şi condiţii care garantează respectarea demnităţii umane.