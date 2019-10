Articol publicat in: Life

Ştefan Bănică a împlinit 52 DE ANI. A fost cea mai tristă aniversare din VIAŢA LUI

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ștefan Bănică a avut parte de cea mai cea mai tristă aniversare din viața sa. Ștefan Bănică a împlinit, vineri, 52 de ani, dar în loc de petrecere a fost la înmormântarea celei care l-a îndrumat în viață, actrița Tamara Buciuceanu-Botez. Marea actriță a murit, marți, 15 octombrie, la vârsta de 90 de ani, la Spitalul Elias. SCANDAL URIAŞ după moartea Tamarei Buciuceanu. "Nu a iubit-o niciodată! Nu l-a iubit nici pe tatăl său!" Ștefan Bănică a devenit cunoscut datorită filmului "Liceenii", în care Tamara Buciuceanu-Botez i-a dat viață profesoarei "Isoscel". Ștefan Bănică s-a numărat printre oamenii de teatru care i-au adus un ultim omagiu Tamarei Buciuceanu-Botez. loading...

