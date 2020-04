Ştefan Mandachi îl dă în judecată pe comediantul Silviu Gherman. Afaceristul cere daune de un milion de euro

Recent, Silviu Gherman a parodiat clipul de promovare realizat de Ştefan Mandachi, în care afaceristul spune că vinde centimetri din metrul lui de autostradă, construit în Moldova, ca să strângă bani pentru lupta împotriva Covid-19, alături de Crucea Roşie Suceava.

Într-o postare pe Facebook, care a fost ştearsă ulterior, Ştefan Mandachi anunţa că intenţionează să-l dea în judecată pe comediant pentru că „denigrează Crucea Roşie" şi că-i va cere în instanţă daune de un milion de euro.

„Având în vedere că Dl. Valentin Ştefan Mandachi este implicat în campania de strângere de fonduri organizată de Crucea Roşie Suceava în contextul epidemiologic declanşat de răspândirea, la nivel naţional şi internaţional a Covid-19, în spaţiul virtual a apărut un video în care strângerea de fonduri de către Crucea Roşie este denigrată (...). Vă aducem la cunoştinţă intenţia clientului nostru, Ştefan Valentin Mandachi, de a vă acţiona în judecată, urmând să solicităm instanţelor competente obligarea la plata daunelor în sumă de 1 milion de euro", se arată în notificarea trimisă comediantului şi făcută publică pe Facebook.

Iată clipul de promovare al lui Ştefan Mandachi

"Ştiţi cu ce se combate prostia umană? Sparge 600 de lei ca să combaţi prostia umană. Oricine poate să combată prostia umană. Cu 600 de lei. Şi apoi ţara are să fie deşteaptă şi oacheşă ca soarele sfânt de pe cer. Crede-mă când îţi spun eu că aşa este. Orice problemă ai avea, aruncă cu bani în ea. Şi-o rezolvi. Pe cuvânt. Eu ştiu foarte bine că nu există problemă pe care să nu o rezolvi cu banul, mai ales prostia. Eu am fost prost, dar am dat de bani şi acum sunt interesant, frumos şi deştept. Eu am fost cocalar 10 ani, dar acum ascult Subcarpaţi. Dumnezeu să ne ajute. Că-i român. Dumnezeu e român", se arată în parodia lui Silviu Gherman.