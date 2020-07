Ştefania a lui Speak, la un pas de leşin! Ce se întâmplă cu sănătatea artistei: "Mă omoară junghiul ăla din spate"

Ştefania, logodnica cântăreţului Speak, a fost pe punctul de a leşina acum câteva zile. Artista s-a simţit rău şi a ţinut să împătăşească acest lucur cu cei peste un milion de urmăritori de pe Instagram, pe care i-a acumulat după participarea la Asia Express.

Conform acesteia, a fost vorba despre o deshidratare din cauza oboselii, iar cu toate astea starea iubitei lui Speak nu este destul de bună.

"Efectiv am leșinat când am ajuns acasă. Am simțit nevoia să mă pun în pat o oră. Mă simt foarte deshidratată, nu știu care e faza. Mă simt ok acum. Super obosită m-am simțit și mă omoară junghiul ăla din spate", a povestit Ștefania pe Instagram.

În ultima perioadă, Ştefania s-a ocupat de noile proiecte de fashion. Aceasta aşteaptă lansarea unei colecţii de costume de baie şi se bucură de colecţia de încălâăminte lansată în urmă cu ceva timp.

Toată munca aceasta se pare că a epuizat-o pe "libelula" lui Speak, astfel că starea de rău era inevitabil să apară.

Ștefania a devenit cunoscută după ce a participat alături de iubitul ei, Speak la emisiunea Asia Express. Experiența pe care cei doi au trăit-o în Asia va rămâne una specială, pentru că Stefania a fost cerută de soție în timpul unei ediții ale show-ului.

Cuplul Speak și Ștefania s-a făcut remarcat prin naturalețe și iubire necondiționată. Chiar dacă între ei există o diferență de 10 ani, cei doi se iubesc extrem de mult.

Ștefania în vârstă de 22 de ani este din Galați, și a studiat liceul de arte care a ajutat-o să se formeze profesional. Fiind singură la părinții, Ștefania a avut parte de susținerea părinților și i-au oferit tot ce a fost nevoie pentru a ajunge unde își dorește.