Studiu: Încălzirea globală determină formarea de uragane mai puternice

Viteza maximă a vântului în timpul uraganelor a crescut cu 8% în fiecare deceniu din perioada analizată, potrivit studiului publicat în jurnalul ştiinţific Proceedings of the National Academy of Sciences. Cauza principală o reprezintp încălzirea globală, sunt de părere oamenii de ştiinţă.

''Prin intermediul modelării şi a ceea ce cunoaştem despre fizica atmosferei, studiul este în concordanţă cu ceea ce ne-am aştepta să observăm în condiţiile unei clime în încălzire, ca a noastră'', a declarat James Kossin, cercetător la Centrul pentru Informaţii de Mediu al Administraţiei Naţionale Oceanice şi Atmosferice (NOAA) din Statele Unite.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, furtunile au devenit mai puternice la nivel global şi regional, iar acest lucru vine să confirme aşteptările privind modul în care uraganele se manifestă într-o lume suspusă încălzirii globale.



Studiul se bazează pe o cercetare din 2013 a lui Kossin care a analizat uraganele în decursul a 28 de ani. Potrivit acelei cercetări, uraganele se deplasează mai departe spre nord şi spre sud, expunând zonele de coastă unui risc mai mare, şi se deplasează mai lent atunci când călătoresc pe uscat, în acest caz crescând riscul de producere a inundaţiilor.



Această cercetarea vine să confirme estimările conform cărora încălzirea globală determină formarea de uragane mai puternice, a notat Kossin. Totuşi, acesta a făcut referire şi la intervenţia omului. "Rezultatele noastre nu ne indică exact cât din aceste tendinţe este cauzat de activităţile umane şi cât poate fi doar o variabilitate naturală", precizează omul de ştiinţă.