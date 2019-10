SUBCARPAŢI ŞI VIŢA DE VIE, primul egal din istoria RED BULL SOUNDCLASH ÎN ROMÂNIA

Peste 3000 de oameni au asistat la un show incendiar, în care

bătălia muzicală a fost foarte strânsă. Pe cele două scene

față-n față, Subcarpați și Vița de Vie au dat tot ce-au avut mai

bun din arsenalul muzical, demonstrând valențe nebănuite: MC Bean a cântat blues, Adi Despot a făcut freestyle, și surprizele s-au ținut

lanț timp de aproape trei ore arbitrate de Liviu Stanciu.

În prima rundă, fiecare trupă a avut de interpretat un cover, în

dulcele stil propriu, după melodia That's the Way (I like it) [1].

Subcarpați au aruncat în luptă mișcările lui MC Hammer și ritmuri

de boogie, combinate cu grime, iar Vița de Vie a răspuns cu o

variantă în care disco-funk-ul s-a pliat pe legendarele acorduri

„Riders on the storm". La un scor foarte strâns, runda a fost

adjudecată de Subcarpați.

THE TAKEOVER, runda în care o trupă începe cu o piesă din

repertoriul său, iar cealaltă o preia din mers, A debutat în forță

cu leitmotivul Subcarpați „folcloru-i oxigen pentru un popor

astmatic". Valul care-a măturat Sala Polivalentă s-a izbit cu putere

de țărmul scenei Vița de Vie: tobele au bubuit, iar mulțimea a

început să dea din cap la unison pe „Iamma [2]". Take-over-ul a

continuat cu „'84-'85 [3]" pe care Despot a închis-o la scena sa

cu un moment mai degrabă liric, un solo de chitară acompaniat de

fluier. A mai curs „Sunetul mai tare [4]". pe acorduri din

„Trandafir de la Moldova" și preluat de Subcarpați pe ritmuri

orientale.

La THE CLASH, runda în care artiștii reinterpretează 3 piese proprii

în 3 stiluri muzicale diferite, DJ Alt Om le-a aruncat următoarele

provocări combatanților: să fie blues, techno și drum&bass. În

roșul incandescent al ecranelor, Despot a fost „HaiHui [5]" iar MC

Bean și-a pus tot sufletul în varianta sa de la „Oamenii sunt încă

frumoși [6]". Pentru techno, Vița de Vie a pariat pe „MORI [7]",

cu un aplomb demn de anii de glorie a genului, iar Subcarpați au

răspuns cu ușurință: „REGE PE DEAL [8]"... Drum&bass-ul s-a jucat

cu o prelegere înflăcărată, de un simbolism profund al celor de la

Vița de Vie – manifestul Varză, iar de pe scena adversă au răspuns

întâi sincopat, și mai apoi în forță, Subcarpați cu „Rabdă

Inimă [9]" în timp ce stindardul lor flutura biruitor peste Regatul

Unit sub Muzică al Sălii Polivalente.

Runda finală, THE WILD CARD, a fost momentul în care s-a folosit

muniția grea. Înainte de a-și dezvălui asul din mânecă, Misha, Afo

și Motanu' au făcut ce știu mai bine – freestyle. Florin

Vasilică alături de ansamblul Teleormanul a completat perfect armata

folclorului underground pe refrenul „Codrule Mărite Domn [10]",

melodie inspirată de tatăl său, rapsodul Liviu Vasilică, iar pe

scena rock, Macanache a ambalat „Bassul și cu toba mare" în stilul

său, aducând victoria pentru Vița de Vie în această ultimă rundă.

Fanilor li s-a oferit oportunitatea să-și încurajeze favoriții o

ultimă dată în timp ce s-a calculat punctajul final. Mii de voci au

strigat simultan Vița și Subcarpați, alternând în intensitate și

revendicându-și succesiv supremația Polivalentei. Când tensiunea a

fost la cote maxime, maestrul de ceremonii Liviu Stanciu a recapitulat scorul final, iar rezultatul a fost... E-GA-LI-TA-TE! Un scor

incredibil, calculat la virgulă: 445,7.

„CRED CĂ RED BULL SOUNDCLASH A FOST <> LUNII OCTOMBRIE! LĂSĂM SĂ SE AȘEZE ȘI PE INTERNET, VEDEM CE ZIC ȘI OAMENII. ĂSTA A FOST UNUL DINTRE MOMENTELE ÎN CARE ÎN ROMÂNICA ASTA DRAGĂ N-A MAI CONTAT CINE CÂȘTIGĂ ȘI NE-AM SIMȚIT FOARTE BINE DE LA ÎNCEPUT PÂNĂ LA SFÂRȘIT. CU TOATE CĂ A FOST EGALITATE NE-AM SIMȚIT CA ȘI CUM AM CÂȘTIGAT", trage MC Bean concluzia serii.

„VICTORIA NU ERA IMPORTANTĂ PENTRU NOI. SINCER, MI SE PARE IMPOSIBIL SĂ CÂȘTIGI ÎMPOTRIVA SUBCARPAȚI, SUNT O TRUPĂ FENOMEN. A FOST O ONOARE PENTRU NOI SĂ FACEM JOCUL ĂSTA. MIZA MUZICALĂ ÎN SINE A FOST ATÂT DE MIȘTO ÎNCÂT AM ZIS SĂ JUCĂM PÂNĂ LA CAPĂT. AVÂND AVANTAJUL EDIȚIILOR PRECEDENTE ÎN CARE AM FOST MC, ȘTIU RED BULL SOUNDCLASH MAI ÎN DETALIU DECÂT „INAMICUL" DIN SEARA ASTA, ȘI ATUNCI LA NOI TOTUL A FOST O STRATEGIE, NE-AM JUCAT MOMENTELE FOARTE BINE, NE-AM ORCHESTRAT PIESELE EXACT AȘA CUM AR FI TREBUIT SĂ FIE.

NICI NU-MI IMAGINAM CĂ EXISTĂ VARIANTA ASTA DE EGALITATE. ESTE CEL MAI FRUMOS FINAL CARE PUTEA SĂ SE ÎNTÂMPLE. PUBLICUL A VĂZUT ASTĂZI UN SHOW REPETAT DE NOI CAM DE TREI ORI ÎNAINTE - DUPĂ FIECARE FINAL DE REPETIȚIE, SE ÎNTÂMPLAU ÎMBRĂȚIȘĂRILE PE CARE LE-AȚI VĂZUT ASTĂZI PE SCENĂ. CU TOATE DISS-URILE DIN SEARA ASTA, ȘI NOI ȘI EI AM ÎNCERCAT SĂ PĂSTRĂM O STARE DE DRAGOSTE PENTRU MUZICĂ.", încheie Adrian Despot.

Prima ediție a RED BULL SOUNDCLASH a avut loc în 2006 în Olanda, iar de atunci a făcut înconjurul lumii, pe cinci continente, în peste 50

de dueluri.

