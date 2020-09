Suspecții de coronavirus stau în același loc cu pacienții infectați la Spitalul Județean Ploiești. Nelu Tătaru explică de ce

Din cauza lipsei de personal, doi medici de la Spitalul suport Covid de la Câmpina au fost detașați la UPU Ploiești, însă medicii detașați au intrat în concediu, așa că problema nu s-a rezolvat. Violeta Tănase, medic primar la UPU Ploiești, a explicat că Unitatea nu poate prelua singură urgențele și cazurile de coronavirus.

Nelu Tătaru a explicat, la Digi 24, cum se întâmplă lucrurile în privința primirilor de urgențe din Prahova.

“Cei de la Câmpina sunt un spital suport care n-au dotarea Ploieștiului, dar au Unitate de Primiri Urgențe, care poate gestiona măcar cazurile incipiente cu o patologie suspectă de Covid, în măsura în care pot fi testați și acolo, și pot fi internați într-un izolator până le vine rezultatul. Aici am dat dreptate doamnei doctor și am solicitat DSP-ului din localitate să facă aceste evaluări.

La UPU Ploiești toți cei care își așteptau rezultatul rămâneau în Primiri Urgențe, ocupând locuri uneori până la 40 de ore. Am discutat și cu managerul unității, solicitând ca fiecare secție să aibă un izolator. Patologia care vine cu un specific al unei secții în parte să meargă în acea secție, să rămână în izolator până are rezultatul, în contextul în care este negativ intră în secție, când este pozitiv, se întoarce la spitalul din Câmpina ca și spital suport Covid. Sunt măsuri pe care le-am recomandat încă de săptămâna trecută, urmând ca DSP să le ia în solicitare și să le și rezolve.

Tot în curtea acelui spital era și acea unitate mobilă de terapie intensivă, care atunci era stricată climatizarea. S-a rezolvat în 24 de ore, urmând ca această unitate mobilă să-și reia activitatea, în condițiile în care cei de acolo mai solicitau personal. Am discutat cu domnul Arafat să facem detașările necesare. Dar, în același timp, să înțelegem toți că este un ultim efort comun înaintea unei perioade pe care o așteptăm pe stabilizare, cu un număr scăzut de cazuri, spre jumătatea lunii octombrie.

Chiar dacă suntem obosiți, haideți să mai facem un efort. Asta le-am spus și celor din Prahova și celor din Brașov. Tocmai preluarea acelei suprasolicitări prin cazurile care stăteau în izolare în UPU la Ploiești să fie preluate de secții. Voi verifica dacă acest lucru se întâmplă. Într-adevăr, efort constant și crescut al doamnei doctor în UPU, și am văzut și eu în acel moment. Am discutat cu DSP și cu managerul spitalului să remedieze aceste lucruri și sper ca directorul medical din acea unitate spitalicească să ia măsurile necesare, în contextul în care am înțeles că era unul dintre membrii comitetului director care avea o anumită poziție în a forma acele izolatoare în secțiile diferite, în special în secția chirurgie”, a spus Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătății a mai spus că s-a ajuns în această situație “din cauza unui management care îngrădește identificarea unor zone de izolare în secțiile respective ale spitalului, pentru a putea prelua pe cei care sunt suspecți și încă n-au devenit pozitivi sau negativi”. Nelu Tătaru a explicat că, în timpul stării de alertă, nu mai are dreptul de a merge în spitalele care sunt autorități locale și nici să schimbe managementul, dar că urmează să facă o evaluare.

“Urmează ca în săptămâna care se termină să facă încă o evaluare.

În timpul stării de urgență, aveam coordonarea spitalelor în care puteam face verificarea, evaluarea și schimbarea managementului. Odată cu starea de alertă, ne-au fost luate aceste prerogative. În acest moment, noi putem merge în spitalele care sunt autorități locale, facem o observație, mergem cu Corpul de control, facem o evaluare și se face o recomandare către Consiliul Local sau Consiliul Județean, care ar trebui să ia măsuri. În condițiile în care acel Consiliu Județean a pus un management cum a crezut dânsul, atunci avem și efecte. Acolo este un management defectuos”, a afirmat ministrul.