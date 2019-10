Articol publicat in: Extern

Taifunul a făcut ravagii. Sunt zeci de morţi, iar autorităţile caută în continuare victime

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Mass-media japoneze au raportat cel puţin 35 de morţi, iar potrivit agenţiei de presă Kyodo alte circa 20 de persoane erau în continuare date dispărute. Cifrele oferite de autorităţi, datând de duminică seara, indicau un număr mai mic de morţi şi urmează să fie revizuite luni. Zeci de mii de salvatori din Japonia căutau încă supravieţuitori luni, la două zile după ce puternicul taifun Hagibis a lovit centrul şi estul ţării, lăsând în urma sa cel puţin 35 de morţi, informează AFP.



Hagibis a atins uscatul sâmbătă seara venind din Pacific, însoţit de rafale de vânt de circa 200 kilometri la oră şi precedat de ploi torenţiale, soldate cu alunecări de teren şi ieşirea din matcă a mai multor râuri. Victimele au murit îngropate de alunecări de teren, înecate în casele lor sau în vehiculele luate de ape, informează Agerpres.



În regiunea centrală Nagano, în special, un dig a căzut, deversând apele râului Chikuma asupra unei zone rezidenţiale ale cărei case au fost inundate până la etajul al doilea.



Peste 110.000 de salvatori, inclusiv 31.000 de soldaţi ai Forţelor japoneze de autoapărare, au fost mobilizaţi, potrivit guvernului, potrivit Agerpres. Citeşte şi Cutremur şi taifun în Japonia. Cel puţin 26 de morţi în urma taifunului Hagibis



Elicopterele au salvat rezidenţi refugiaţi pe balcoane sau pe acoperişurile caselor. Una dintre aceste operaţiuni, desfăşurată duminică în regiunea Fukushima (nord-est) s-a transformat în tragedie atunci când o septuagenară a căzut de la 40 de metri în timp era evacuată cu ajutorul unui elicopter.



Printre victimele taifunului se numără membrii echipajului unei nave cargo care s-a scufundat sâmbătă seara în apele agitate ale Golfului Tokyo. Alţi patru membri ai echipajului au fost salvaţi, iar căutările au fost reluate luni pentru a găsi ultimii trei dispăruţi. Pentru această operaţiune, au fost mobilizate unsprezece ambarcaţiuni, două elicoptere şi o duzină de scafandri. Zeci de mii de oameni şi-au găsit refugiu în adăposturi, fără garanţia de a se putea întoarce curând la casele lor, informează Agerpres.



Circa 57.500 de gospodării din întreaga ţară nu aveau încă curent luni dimineaţă, iar aproximativ 120.000 nu mai aveau acces la apă potabilă.





loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay