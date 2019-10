Articol publicat in: Societate

Tamara Buciuceanu - Botez, în stare gravă. Anunţ de ultima oră de la Spitalul Elias

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Tamara Buciuceanu Botez este în continuare internată la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Elias din Bucureşti, iar medicii au anunţat că starea ei de sănătate s-a agravat. Tamara Buciuceanu Botez este în continuare intubată şi ventilată mecanic, iar starea ei s-a agravat, au anunţat medicii. Actriţa Tamara Buciuceanu Botez, în vârstă de 90 de ani, a fost internată, la începutul lunii octombrie, la Spitalul Elias din Capitală, din cauza unor probleme cardiace mai vechi. Apropiatii artistei spunea atunci că starea actriţei se înrăutăţise în ultima perioadă, slăbise, abia se mai putea deplasa si acuza dureri in piept. Tamara Buciuceanu Botez este una dintre cele mai apreciate actrițe române de teatru, film și televiziune din generația de aur. Este supranumită Doamna comediei românești”, fiind una dintre figurile legendare ale teatrului de comedie. A jucat în peste 25 de filme, personajul său emblematic fiind profesoara Isoscel din seria Liceenii. Citeşte şi Veşti triste de Sărbatori despre Tamara Buciuceanu-Botez. "Aş vrea să ies din casă, dar nu pot!" loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay