Tânără infectată cu COVID reînvaţă să meargă după 69 de zile la Terapie Intensivă: "Nu puteam să ajung nici la baie. Purtam scutece"

Pe 26 august, Vanessa Martinez împlineşte 29 de ani. Este din Honduras, dar din 2015 locuieşte la Madrid. Aniversarea şi-o va petrece în spitalul Gregorio Maranon din Madrid, care îi este a doua casă din 22 aprilie. Pe 29 iunie, aceasta a părăsit Terapia Intensivă şi a trecut în salon, dar multe luni de-acum înainte va face recuperare.

Vanessa Martinez nu credea că va putea lua virusul. Avea credinţa că vârsta este în favoarea ei. În Madrid, i s-a propus să lucreze la un spital în apropierea Madridului, la curăţenie. Odată cu izbucnirea pandemiei, tânăra a fost solicitată să desfăşoare şi activităţi de asistenţă medicală. A acceptat, în ciuda riscului, pentru că avea nevoie de bani pentru tratamentul fetiţei ei bolnavă de Sindrom Down.

„Mi-au spus că au nevoie de oameni, și, deși nu aveam experiență, a fost ușor. Am acceptat, în ciuda riscului, deoarece trebuia să lucrez pentru fata mea”, a explicat Martinez. Fiica sa în vârstă de 8 ani are sindromul Down și trăiește cu familia ei, în Honduras.

Nevoia de bani și convingerea că noul coronavirus nu o pot afecta au fost cei doi factori care au determinat-o să accepte jobul. În plus, femeia nici nu a purtat mască. „Nu am fost atentă. Mergeam fără mască de protecție. Eram tânără, de ce să mă infectez? Și uitați unde sunt acum”, povesteşte Vanessa, potrivit sursei citate.