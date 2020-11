Tânăra ucisă şi incendiată în Ghimpaţi a fost identificată. Primele imagini cu victima date de oamenii legii

Este vorba despre Mihaela Sabina Mircea. Femeia era divorţată, avea un copil de opt ani pe care îl creştea singură şi era angajată. Locuia într-un cartier rezidenţial din oraşul Buftea din Ilfov. Cu toate că a lipsit de acasă timp de şapte zile, femeia nu a fost dată dispărută de nimeni.

În acest caz au fost audiaţi zeci de martori şi s-au urmărit zeci de înregistrări video surprinse de camerele de supraveghere de la locul crimei.

Mai multe gloanţe descoperite la locul crimei. Poliţiştii îl caută pe criminal în Capitală

În această seară, în apropiere de locul crimei au fost descoperite mai multe gloanţe. Anchetatorii au ajuns la faţa locului şi au făcut cercetări.

Oamenii legii îl caută pe presupusul criminal într-un cartier aflat la periferia Capitalei. Se pare că ar fi vorba de un casier.

Atunci când va fi identificat, autorul crimei va fi pus sub acuzare pentru omor calificat și profanare de cadavre.

Descoperire şocantă în Ghimpaţi! Gloanţe găsite la locul crimei. Poliţiştii îl caută pe criminal într-un cartier din Capitală

Cum s-a petrecut tragedia

Mihaela a fost omorâtă în noaptea de vineri, 30 octombrie, pusă într-o valiză şi incendiată pe un câmp de pe DN 6, din apropiere de Ghimpaţi, judeţul Giurgiu.

Un şofer de TIR a oprit în momentul în care a văzut incendiul şi a sunat la 112. După el, mai multe maşini s-au oprit la faţa locului, iar şoferii au stins flăcările cu extinctoarele.

Un martor ocular a povestit, în exlusivitate pentru România TV, cum a văzut fumul din maşină şi s-a oprit imediat să vadă despre ce e vorba. Andrei Tudose susţine că atunci când au ajuns forțele de ordine la fața locului, oamenii au fost trimiși acasă fără a li se mai lua declarații.

"Veneam dinspre serviciu. Lucrasem în schimbul doi, am ieşit pe undeva pe la 21.10. Am avut o abatere de la drum pentru că am luat un nepoţel şi am pus pe GPS adresa fiindcă nu ştiam prea bine drumurile.

La aproximativ 5 metri se vedea o flacără şi câteva persoane oprite. Pe stânga erau câteva maşini. Pe dreapta, la fel, câteva maşini, vreo 2-3. Am depăşit acele maşini şi grupul de oameni strâns acolo. Se vedea că era un trup de om. Am coborât cu soţia şi cu băiatul. Pe nepoţel l-am lăsat în maşină. Ne-am apropiat de acea fată, am coborât în şanţ, cred că aveam un metru jumate faţă de persoana care ardea. Se vedea pielea neagră. Pot dovedi că am fost acolo. A făcut băiatul meu poză în timp ce ardea. După ce s-a stins incediul, a venit echipajul de poliţie şi a confirmat că era un cadavru. Am mai stat vreo două minute şi am plecat. Am oprit la următoarea benzinărie ca să ne liniştim", a povestit martorul incendiului.

Martorul a mai spus că la faţa locului nu era nicio persoană suspectă. "Eram toţi şocaţi, nimeni nu se aştepta la aşa ceva".

Martorul-cheie al incendierii tinerei din Giurgiu, bătut de poliţişti. Mărturii incredibile: "Se vedea că era un trup de om"