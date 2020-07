Tânărul încătuşat la metrou susţine că purta masca doar pe gură. "A pornit tot scandalul că nu vreau să o pun pentru că mă sufoc"

Iosif a mărturisit că purta masca doar pe gură în momentul în care a intrat la staţia de metrou Unirii 1.

"Nu o aveam şi pe nas şi ţipă după mine: Pune-ţi, bă, masca! Am tras-o frumos mai bine şi am traversat pasajul ca să ajung la Unirii 2. Când am ajuns la Unirii 2, o altă grupare de poliţişti şi jandarmi mi-au spus: Puneţi-vă masca corect! Ce înseamnă corect? Să ţi-o pui şi pe nas! Am zis ok. Am coborât scările să iau metroul spre Berceni şi probabil dânşii au văzut că nu am tras-o cum trebuie pe nas şi au venit după mine", a declarat tânărul într-o interviu telefonic la România TV.

Acela a fost momentul în care a început tânărul, spune el.

"Au intrat în metrou. Am luat o staţie până la Tineretului şi de acolo m-au tras cu forţa, să mă tragă înapoi la Unirii, să mă ducă la secţie", a povestit Iosif.

Tânărul a spus că nu i-a înjurat pe jandarmi.

"Poate am ţipat, dar nu în niciun caz nu am înjurat, nu am vorbit urât. Mi-au spus să mă legitimez, iar eu le-am spus că nu am niciun act la mine. Le-am spus că le dau numele şi CNP-ul, dar n-am mai putut să le dau nimic pentru că m-au luat pe sus.

Eu n-am vrut să cobor. Ei au tras de mine. Au venit mai mulţi, m-au luat. M-au băgat în celălalt metrou şi am ajuns la Uniri unde m-am întâlnit cu un prieten care a filmat totul şi mai mulţi călători au filmat", a precizat el.

Tânărul încătuşat îi acuză pe oamenii legii că nici ei nu poartă corect masca. "Dacă dânşii nu sunt un exemplu pentru noi, eu de ce să port?"

Iosif s-a ales cu trei amenzi după ce a fost dus la secţia de Poliţie pentru a fi audiat.

"Mi-au aplicat trei amenzi. O amendă pentru purtarea măştii necorespunzător, deşi în lege nu scrie că trebuie să porţi masca şi pe nas. Scrie doar să porţi masca. Eu spunându-le că am probleme de respiraţie şi că mă sufoc. De la asta a pornit tot scandalul că nu vreau să o pun pentru că mă sufoc. Mi-au cerut să le arat o hârtie medicală şi n-am la mine absolut nicio hârtie medicală", a povestit tânărul.

El a explicat că nu poartă niciodată masca pe nas.

"Dacă vă uitaţi bine pe filmare, o să vedeţi cum un jandarm o are (masca) sub nas şi încă un poliţist care era civil, la fel o avea pe gură. Dacă dânşii nu sunt un exemplu pentru noi, eu de ce să port?

Când mi se spune că o trag pe nas, o trag dacă mi se vorbeşte frumos. Asta m-a deranjat, nu să mi se spună: "băi, pune-ţi masca! Se spune: puneţi-vă masca, vă rog! Şi o puneam foarte frumos", a povestit tânărul.

Jandarmii spun că tânărul a fost agresiv cu forţele de ordine

Purtătorul de cuvânt al Brigăzii Speciale a IGJR, Aktug Nebahat, a afirmat la România TV a refuzat să se legimiteze.

"Patrula a interceptat un tânăr care purta masca de protecţie necorespunzător. La recomandarea patrulei mixte de a purta corect masca de protecţie, persoana în cauză a deveni recalcitrantă şi a fugit către scările care duc spre metrou urcând în trenul care ducea spre direcţia Tineretului.

S-a procedat la urmărirea celui în cauză, iar în momentul imobilizării acesta a opus rezistenţă devenind agresiv cu forţele de ordine. S-a procedat la imobilizarea persoanei şi conducerea acesteia la sediul Poliţiei Metrou în vederea identificării", a explicat Aktug Nebahat.

În acest caz, s-au aplicat amenzi de 1500 de lei.

Vezi AICI cum se poată masca corect.