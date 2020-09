Tatăl fetei bătute şi umilite de alte trei minore, în stare de şoc: Au ameninţat-o că dacă spune ceva o omoară

Tatăl fetei bătute şi umilite de alte minore din Târgu Jiu este şocat să-şi vadă copilul în situaţia asta.

"E mai bine acum, are dureri, dar e mai bine. Medicii au spus că o să îşi revină greu, cel puţin un an de zile o să îi ia. Acum a fost prima dată când s-a văzut cu fetele astea. E şocant să îţi vezi copilul aşa. M-au chemat la poliţie şi aici am văzut prima dată imaginile. Legat de fata mare, de 14 ani, înţeleg că mai are un dosar. Nu sunt cu ea la şcoală fetele astea. Ea nu mi-a spus că au ameninţat-o că dacă va spune cuiva, o omoară în bătaie", povesteşte bărbatul, potrivit România TV.

Videoclipul în care o minoră în vârstă de 13 ani a fost bătută şi umilită de mai multe fete a provocat un val de reacţii în spaţiul online. După anchetarea cazului, oamenii legii i-au amendat pe părinţii fetelor şi încă patru bărbaţi şi o femeie cu suma de 500 de lei.

Imaginile video cu cele patru fete au devenit virale în mediul online. Victima a fost bătută şi umilită timp de mai multe minute, de faţă cu un băiat care a înregistrat toată scena. Minora bătută era prietenă cu agresoarele şi se cunoşteau de mai mulţi ani, aceasta nu a povestit părinţilor nimic despre incident până la apariţia imaginilor.

Imediat după publicarea videoclipului, autorităţile au deschis mai multe anchete pentru a stabili cum s-a întâmplat. Agresoarele au fost aduse în faţa poliţiştilor şi a asistenţilor de la Protecţia Copilului pentru a fi audiate.

Tinere care au agresat-o pe fată sunt anchetate pentru lovire şi alte violențe. Una dintre agresoare i-a luat victimei o haine, fiind posibil să fie acuzată şi de tâlhărie.

